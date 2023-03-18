有南寮最新絕美打卡景點之稱的新竹漁港直銷中心戶外攤商「波光市集」已營運1年半，新賣場整潔有設計感，帶動不少人潮，不過，因當初規畫並無桌椅，民眾只能「立吞」或到一旁草地野餐，過去因疫情關係，大家習慣外帶享用，但隨著解禁後，有愈來愈多人希望有座位，市議員吳旭豐已建議市府評估。

有南寮最新絕美打卡景點之稱的新竹漁港「波光市集」，因沒有座位區，大家只能立吞，感覺無法好好享用美食。（陳育賢攝）

新竹漁港內的波光市集，是源由新竹漁港直銷中心外約有70多個戶外攤商，因環境雜亂老舊，市府為了讓攤商與遊客享有更好的空間，啟動戶外攤商整建工程，打造海浪狀的屋頂與木質感構成的「黃金沙灘色系」特色市場，連夜間照明都經過特別設計，營造出具有美感的光環境，是座兼顧美感與環境衛生的臨海網美市集。

市府產發處指出，大棚架建築1層樓挑高約7公尺，採半戶外開放式，提供74席攤商販賣空間，每席採統一規格框架，配有獨立流理台、自來水與電源插座等設備，讓攤商擁有更完善的販售環境，公共廁所設有無障礙及親子廁所方便旅客使用，一體成形的混凝土造型牆外觀與簡明清爽的裝修，讓民眾享有兼顧衛生、舒適的消費環境。

2021年8月起試營運，當時有約20幾個攤商開張試賣，包括有民眾熟悉的噴水香腸、現烤魷魚、炸雞排、豬排丼、豬排堡、打彈珠，並有不少遊客搶先來體驗，業者也表示，新市集有經過專業設計，包括水電與衛生都非常好，期待可以帶來更多遊客。

不過，波光市集開幕之時，正好是新冠肺炎疫情期間，當時嚴禁邊走邊吃，一直以來民眾也習慣外帶，因此波光市集沒有設計「座位區」，大家也沒麼感覺，但隨著疫情降溫，各項規定相繼解禁，連口罩都不用戴了，這時遊客再來到波光市集，才突然覺得沒有座位區，大家得「立吞」，實在無法好好享用美食，很不方便。

市議員吳旭豐指出，波光市集以販售食物為主，但卻沒有合適的區域就坐食用，實在不便，他已提案建議市府評估波光市集的空間，增設座位改善用餐環境。