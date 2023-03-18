▲共讀活動現場由社團法人台灣親子共學教育促進會閱讀講師嚴雲馨（中）帶領大家一起讀書。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

兒童節將至，基隆市議會議長童子瑋18日下午在七堵百福圖書館參加親子共讀活動。議長童子瑋表示，手機與3C產品逐占據生活重心，靜心閱讀的孩子越來越少，未來將持續推廣基隆市公共圖書館，購置因應新時代的館藏與設備升級，強化地區圖書館藏書，讓基隆市成為全民閱讀的城市。

童子瑋除了參訪館內設施與藏書外，並與社團法人台灣親子共學教育促進會閱讀講師嚴雲馨一起陪孩子共讀繪本《長襪皮皮 來嘍！》。繪本主要闡述滿臉雀斑，一頭紅髮，兩腳穿著不同顏色的長襪的9歲女孩皮皮，她勇於表達、生活獨立有主見，但皮皮品行不壞，只是不照既定的規矩，且總是掛著一抹微笑，用心、開心的探索這個世界。

童子瑋表示，感謝親子共學協會長年推動親子共讀活動，透過親子共學機制，發展更重視「個體發展」、「群體合作」、「尊重他人」與「人文與環境關懷」的教育及教養方法。希望基隆更多的家庭能夠加入共學團的行列，也感謝市立圖書館相當有心，協助推廣。

童子瑋說，目前社會家庭組成已經改變，新時代很多孩子處在隔代教養或新住民家庭，因此增添相關類型的主題館藏，是地區圖書館必要的措施，可以補足青年與長輩共讀共學的需求，並讓新住民更融入在地社區。

童子瑋強調，未來市議會全力支持文化局在地區圖書館購置「青少年」、「樂齡」、「新住民」等書籍，並升級設備，並認為，透過學校與社區據點，推廣靈活便捷的閱讀文化，閱讀不一定要到圖書館，讓進入閱讀的成本降低，也是閱讀推廣的方式之一，他將協助文化局等相關單位在基隆推廣相關計畫，期許基隆成為全民閱讀的城市。