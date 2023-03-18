中華電將於2023智慧城市展台北與高雄展區展示多達18項產品與服務，並以「數位轉型，領先前行」為展區核心概念，針對國內交通、醫療、娛樂、物流等不同產業提出全方位整合解決方案，並在智慧交通的「科技執法」、「行動即時影像/警政AI巡防系統」及「CHTCityOS+智慧桿」展項中呈現「廣結盟」的實力。

中華電結合影像AI及雲端打造「科技執法」，即時與全時取締交通違規，結合路口牌面警示，提升駕駛人良好的行車習慣，既提高用路人安全，也減輕員警的事故處理的負擔。中華電信「科技執法」在新北市、桃園市、台中市等建置適合區域性使用之多樣態科技執法功能，2021年中華電信與桃園市警察局合作，在20處易肇事路口增設「科技執法」設備，成功降低交通事故率達44%，截至今年年已擴展至100處。

遠傳盛大參與今年度「2023智慧城市展」，將在台北與高雄展區展出20餘項智慧低碳應用，展現5G各式應用實力，其中包含日前在「2023世界行動通訊大會」(Mobile World Congress，MWC)展出的全台首個5G SA結合網路切片商用案例「5G智慧巡邏車」，以及號誌不斷電系統等警政、交通應用，協助打造高效、安全智慧城市。

遠傳本次也攜手愛立信打造全台第一個5G SA結合網路切片商用案例「5G智慧巡邏車」，也在本屆智慧城市展展出，這是全球第一個5G SA網路切片的智慧警政應用，該技術可依不同服務項目彈性提供網路資源，在指定範圍內確保服務品質，同時透過5G傳輸、AI辨識車牌，能短時間完成車輛辨識，發現異常車輛，巡邏車上的載具會即時發出告警；亦可將影像結構化，清晰描繪車輛移動軌跡，有效協助查緝失竊車輛、打擊犯罪，提升勤務效率。