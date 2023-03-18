韓國當紅女團BLACKPINK此次世界巡迴演唱會，其中一站落腳台灣高雄世運主場館，從原本18日一場又於19日加開一場，近9萬張門票秒殺，寫下一票難求的盛況；而BLACKPINK其實在2019年3月3日首次來台開唱，但被網友挖出可容納1.5萬人的場館進場卻不到9千人，經過4年熱度大暴增，有資深粉絲分析背後原因，直言「這次不看以後可能看不到了」。

BLACKPINK今、明兩日將在高雄世運主場館開唱，還出現粉絲徹夜排隊買周邊的畫面，而兩日共計9萬張門票從一開賣就秒殺，網路上甚至有黃牛提高4倍價格販售，非常誇張，也讓全台灣民眾都見識到BLACKPINK的魅力。

有網友注意到BLACKPINK此次來台開唱演唱會「一票難求」，挖出她們早在4年前就有來台開唱，地點位在桃園體育大學綜合體育館，但能容納1.5萬人的場館最後僅8774名入座，好奇今昔對比人氣好像落差太大，引起熱烈討論。

而喜愛BLACKPINK的資深粉絲對此表達看法，主要是黃牛問題，才導致門票完售但入座數卻有落差；另外這次BLACKPINK時隔4年再度來台，除了她們4人這幾年在全世界累積超高人氣外，粉絲們也都知道她們與YG娛樂合約倒數，是否續約仍是未知數，所以有了「這次不看以後可能看不到了」一說，讓更多粉絲願意掏錢追星，進場親眼一睹4人世界級的魅力。

先前韓國多家媒體報導，BLACKPINK所屬YG娛樂有承認BLACKPINK的合約將在2023年到期，但YG娛樂前段時間許多藝人出走，又打算推出新女團BABYMONSTER，而BLACKPINK 4位團員續約金可能都是天價，外界都相當關注她們是否會留在老東家YG娛樂。