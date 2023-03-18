彰化縣福寶生態園區原本是水鳥的天堂，近來大量的廢土入侵 ，還不斷長高。（彰化縣環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣福寶生態園區原本是水鳥的天堂，每年吸引上萬遊客來賞鳥，認識生態。（彰化縣環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真）

濫倒廢土引起撻伐、檢討，還是一再突圍，福寶生態園區原是水鳥的天堂，遭非法傾倒大量廢土入侵 ，一夕間成廢土天堂，上周廢土已經推得和賞鳥屋差不多高，隔了一周，被傾倒得更多、更高，環保團體質疑，怎麼都沒有制止的管道，難道要一直放任下去。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，上周接獲不知哪裡運來廢土，填平福寶人工溼地，影像曝光掀起嘩然，仍沒打退濫倒人非法傾倒，近日再度前往現勘，發現廢土持續長高，且就堆在「福寶生態館」及「賞鳥屋」正後方，實在非常諷刺。

彰化縣環保聯盟表示，福寶生態園區在1999年，推動全台首例利用休耕鹽化農地經營水鳥天堂，營造各式各樣的巢島、水池、淺旱地等等，吸引一百多種鳥類棲息，還結合酪農業、牡蠣養殖、潮間帶提供深度的生態旅遊和環境教育，每年吸引上萬人參訪。2007年彰化縣環保聯盟線完成階段性任務，正式退出經營福寶生態園區，由在地人接棒。

前福興鄉福寶生態園區執行長粘勝傑表示， 2008年承租，為了環境教育，自掏腰包興建賞鳥屋等，但後來半數土地易主，考慮到附近都是酪農，土地多用於曬牛糞，不再續租，生態教室退場。豈料，水鳥天堂經過24個年頭，一夕之間，變成為廢土天堂，

施月英指出，從2020年底，就不斷接到大城、芳苑地區通報大量廢土濫倒，環保聯盟會勘超過30處案場。經過兩年半，濫倒仍未停止，還有往北移動換地方倒的趨勢，猖狂囂張，簡直像無政府狀態。

彰化縣政府表示，並沒有收到福寶生態園區的土地改良申請案，依規定農地要進行填土，要申請核准才能回填乾淨、合法土方，違反規定可裁處6萬到30萬元罰鍰，並請土地所有權人恢復原狀。

彰化縣環保局也指出，國內尚無統一的土石方管制法令，廢土亂竄變本加厲，縣府聯合取締小組已通報檢警調，蒐證追蹤。