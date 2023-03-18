2023年全國中等學校運動會將於4月22日至27日在新竹縣舉辦，跆拳道提前於3月10日至17日在新竹縣體育館開打，中市代表隊在跆拳道競賽中拿下8金8銀9銅，氣勢如虹；西苑高中勇奪國男品勢總錦標冠軍，大里高中、西苑高中、新光國中則在高女、高男及國女對打項目拿下總錦標亞軍，率先為台中市開出紅盤。

台中市立大里高中謝依玲獲高女組跆拳道對打62公斤級金牌。(台中市政府提供)

教育局長蔣偉民說，中市府為優化全中運的優秀選手建立培訓獎助金制度，對於全中運獲獎前3名且設籍台中市滿一年的選手，市府提供為期一年的培訓獎助金，加上推動強化運動員防護計畫等措施，以照顧優秀選手並提升競技運動實力，台中市在全中運的成績明顯提升，2021年及2022年都摘下全國冠軍。

台中市立西苑高中獲國男組跆拳道品勢團體賽金牌。(台中市政府提供)

競賽中台中市西苑高中在品勢項目拿下2金1銀的好成績，接著登場的對打項目，台中跆拳道重點學校火力全開，合計摘下8金8銀9銅佳績。另西苑高中、豐原國中羽球隊、新社高中木球隊也傳來晉級會內賽團體項目的好消息；龍津高中等多所學校選手晉級個人賽事，將一起於賽會期間為台中市代表隊提升強大的奪牌力量。

台中市立西苑高中吳宜宸獲國男組跆拳道品勢個人賽金牌。(台中市政府提供)

教育局指出，台中市第二階段的田徑、游泳代表隊配合大會期程進入審查階段，共計報名選手418人次、隊職員109人次加入全中運代表隊，台中市第一、二階段全中運共計參賽隊職員逾2000人次，將為台中市爭光，期盼台中市能蟬聯全國冠軍。

教育局強調，市府也已備妥接送選手往返台中新竹交通車、成立團本部與賽場防護團、購置合身代表隊服等後勤支援，希望選手展現自我、爭取佳績，也歡迎民眾在賽事期間為選手加油打氣。