台中市持續推展酷運動，打造酷城市，創意又好玩的羽球賽「Red Bull鬥拍」，18日首度於台中火車站2樓平台舉辦預賽，市府運動局長李昱叡到場為選手加油。他表示，台中近年推展各類運動，羽球三對三是另類的「隱藏玩法」，結合運動與趣味競賽，鼓勵市民養成運動好習慣。

運動局表示，今日預賽吸引來自中部6所大專院校參賽，透過一顆羽球、一張網、六支球拍的三對三對決，不只能訓練反應速度與疾速手感，還有更多的來回與刺激性，讓羽球運動更好玩，展現羽球好手敏捷與團隊合作的新玩法，優勝隊伍將晉級決賽，與球后戴資穎一起體驗「鬥拍」樂趣。

李局長指出，市長盧秀燕積極推動台中運動發展，並列為施政重點之一，上任後持續辦理特色活動，包含亞洲唯一、台灣首次舉辦的「Red Bull飛行日」成功吸引逾6萬人參與；也於台中市府前廣場首度辦理「Red Bull F1 Show Car」原裝空運來台展示，超過5000人次見證專業F1賽車的風采。透過活動吸引更多人潮到訪台中，不僅帶動台中運動風氣，也同步推展運動產業，增加消費商機。

主辦單位表示，Red Bull鬥拍於全台北、中、南巡迴三場邀請制預賽，各區冠軍將晉級4月8日的總決賽，最後贏家隊伍將與Red Bull運動員戴資穎隊伍一較高下，現場邀請多項精彩表演，讓鬥拍不只是場羽球賽，更像是運動派對，歡迎踴躍參加，詳情請上https://www.redbull.com/tw-zh/events/battle-of-rackets 查詢。