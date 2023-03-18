17日「玉山盃全國高中棒球錦標賽」高雄市代表選拔賽冠軍戰打出煙硝味，三民高中張姓教練不滿普門高中投手三振動作針對性十足，直接衝上場嗆「你怎樣啦！」。張姓教練事後在校長陪同下出面鞠躬道歉，但他澄清，該投手當時頻頻瞪向他們休息室，裡面還有其他教練，他認為相當不禮貌才會動怒。

三民高中棒球隊張姓教練不滿普門高中投手三振時動作「太霸氣」，竟直接衝上場嗆投手「你安納啦！」。（取自社會事影音新聞／袁庭堯高雄傳真）

17日冠軍戰由三民高中對決普門高中，普門中學最後以「再見三振」、以3比1擊敗三民高中，投手當下激動地振臂嘶吼，三民高中打者難掩失落之情、離開本壘板。

正當全場響起如雷掌聲、歡慶普門的勝利時，張姓教練突然情緒失控，直接衝向投手丘、指著投手大嗆「你怎樣啦！」。當時，普門中學投手疑似嚇到、不斷向後退，裁判、普門的教練也趕緊衝上前安撫張姓教練。

賽事結束、兩隊列隊鞠躬時，三民的教練團疑似怒氣未消，仍不斷對著普門的隊伍叫囂，影片全程遭場邊家長錄下Po上網，引發熱議，三民球隊挨網友批評「輸不起、沒有運動家精神」。

三民高中校長劉人誠與張姓教練今日出面鞠躬道歉，劉人誠緩頰，校方並不認同當時有這樣的行為，但明白張姓教練要承擔輸球的隊伍跟被三振孩子的心情，能體諒他的心情，張姓教練更是一位很認真的教練。校方已和普門中學聯繫，如果學生和家長同意，會帶教練前往致歉。

張姓教練也出面解釋，還原當時情況。他說，普門中學的投手三振當時相當激動，嘶吼同時頻頻刻意瞪向三民的休息室。當時休息室還有教練在裡面，對著休息區吶喊，他感覺那是一個不禮貌的行為，才會動怒。

「我做得太偏激了，所以我對普門中學的球員真的很抱歉」。張姓教練強調，當下雙邊教練都想保護小朋友，他的舉動確實對球員做了不好的示範。

高雄市教育局對此事件表示，已督請教練所屬學校針對本案教練檢討、改進，亦請雙方學校加強輔導教練正向管教與運動家精神，避免再發生類似事件。