全球財富管理論壇理事長、中國財政部前部長樓繼偉今在全球財富管理論壇2023年會上表示，國際金融市場波動加劇，快速升息，從歷史上看有可能導致新的一輪危機並外溢到新興市場。

樓繼偉稱，國際金融市場波動加劇，各國在疫情防控期間採取的超常規的貨幣財政政策使政府、家庭、企業、金融機構的槓桿率易升難降，加劇了通膨上行，其影響外溢到全球金融市場，股票、債券、外匯市場波動加劇，而快速升息，從歷史上看有可能導致新的一輪危機並外溢到新興市場。

樓繼偉強調，要完善監管制度，嚴守風險底線。最近美國矽谷銀行破產事件發生，提示金融市場在貨幣政策變化中受到衝擊，為了免於出現系統性風險，美聯儲和FDIC共同發聲，保護儲戶的全部存款安全。現在又擴展到其他的金融機構了，會採取類似的政策。看到一些市場的金融機構也主動為美國第一共和銀行提供流動性。

他表示，中國政府高度重視防範和化解系統性風險，正在進一步完善金融監管，包括兩會後新設立的國家金融監督管理總局，優化和調整監管機構的設置和職能定位。中國將繼續與各國的金融監管合作，共同防範、化解全球金融系統性風險，維護全球金融市場的穩定和繁榮。