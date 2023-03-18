台灣年產量1萬2000噸的午仔魚近8成銷往大陸，如今外銷受阻，全台漁會協助推廣，澎湖區漁會今天遠赴台東關山鎮農會舉辦食魚教育課程，結合水產及在地食材設計4道料理。關山鎮農會主任彭衍芳表示，期待藉由烹飪課，讓縱谷鄉親認識台灣的好魚，進一步增加買氣，與澎湖漁會合作第3年，在地方打出名氣，每次開課場場都爆滿。

為推廣澎湖水產及午仔魚，澎湖區漁會今天遠赴台東關山鎮農會舉辦食魚教育課程，讓縱谷民眾從食用、烹煮認識台灣水產。（蔡旻妤攝）

學員拿起肥美的午仔魚劃上幾刀，放入油鍋微煎，再加入高麗菜乾加水悶煮，鹹香微酸的酸白菜煮午仔魚就端上桌。學員林女士說，她平時只會用蒸的，不會這種料理方式，這次學起來後，很想購買回去煮給家人吃。

為推廣澎湖水產及午仔魚，澎湖區漁會今天遠赴台東關山鎮農會舉辦食魚教育課程，讓縱谷民眾從食用、烹煮認識台灣水產。（蔡旻妤攝）

為推廣澎湖水產及午仔魚，澎湖區漁會今天遠赴台東關山鎮農會舉辦食魚教育課程，讓縱谷民眾從食用、烹煮認識台灣水產。（蔡旻妤攝）

關山鎮農會多元廚藝教室3年來與澎湖區漁會合作，教授民眾如何料理水產，因大陸去年禁止台灣的白帶魚、午仔魚等水產輸入，影響年產1萬2000噸的養殖午仔魚。

為推廣澎湖水產及午仔魚，澎湖區漁會今天遠赴台東關山鎮農會舉辦食魚教育課程，讓縱谷民眾從食用、烹煮認識台灣水產。（蔡旻妤攝）

彭衍芳說，關山鎮農會與澎湖區漁會合作邁入第3年，主要因山城地區民眾對魚類較陌生，推廣魚產品不易，先教會大家怎麼煮，才有機會購買魚產品。

為推廣澎湖水產及午仔魚，澎湖區漁會今天遠赴台東關山鎮農會舉辦食魚教育課程，讓縱谷民眾從食用、烹煮認識台灣水產。（蔡旻妤攝）

為了擴大台灣市場，全台漁會在各地推廣並舉辦食魚教育課程，而台東也面臨鳳梨釋迦同樣困境，因此設計出1道與水產結合的鯧魚鳳梨釋迦優格沙拉，此外還有石鮔排骨湯、小管一夜乾肉燥飯等。

澎湖區漁會助理幹事宋慶榮說，「希望讓台東縣民認識午仔魚的好」，午仔魚肉質細膩鮮嫩，相較於石斑魚是平價的魚種，過去約7至8成銷往大陸，現因無法外銷，雖然澎湖沒有養殖午仔魚，但一直在協助午仔魚的加工及銷售。

廚藝老師楊明芳說，午仔魚料理方式多元，乾煎、紅燒清蒸、煮湯皆宜，就算用烤的，肉質同樣鮮嫩不柴。午仔魚油脂豐富細緻，營養價值高，屬於少刺的魚，適合老人小孩食用，價格平實親民，台灣民眾一年四季都能吃得到。