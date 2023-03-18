男星柯震東首執導演筒的青春犯罪驚悚爽片《黑的教育》，票房突破600萬，今（18）日柯震東率宋柏緯和玖壹壹春風兌現送珍珠紅茶的承諾。今天碰巧遇上韓國天團BLACKPINK來高雄開唱，柯震東看見現場守候的大批紛絲時，笑說：「大家是沒有買到高雄的票嗎？」

春風（左起）、宋柏緯、柯震東今兌現承諾現場發飲料給粉絲。（粘耿豪攝）

《黑的教育》10日上映當天碰上宋慧喬《黑暗榮耀》首播，這週又遇上BLACKPINK 演唱會，讓新作有些失焦，是否覺得時運不佳？柯震東認為每件事情都有它的命運，坦然說：「我們當導演能做的就是努力去完成，把作品弄好呈現出來」。

有趣的是柯震東先前拍戲受傷，臉上的傷與Jennie摔倒留下的傷口不謀而合，他搞笑說：「我今天是Jennie仿妝。」聊到韓國影帝劉亞仁陷入涉毒風波，柯震東身為過來人表示：「我真的很喜歡他，很希望好演員都不要被埋沒，也希望未來有機會合作。」

宋柏緯帥氣出席記者會。（粘耿豪攝）

宋柏緯在劇中因惡作劇，被黑道懲罰脫到剩一件內褲，因此映後最常被問到的問題就是「會不會冷？」他也打趣澄清：「大家都以為我的內褲是白色，我澄清一下我的內褲是粉紅色的。」春風回憶拍攝被蔡凡熙狠潑油漆、砸頭那天，天氣真的很冷，得知今天蔡凡熙出席《黑的教育》大阪映後座談，隔空喊話：「快點回來面對！」

春風（左起）、柯震東、宋柏緯和粉絲互動。（粘耿豪攝）

《黑的教育》今在大阪放映第二場，現場座無虛席，蔡凡熙特地從台灣帶著斷指道具前往，進電梯還一度嚇到人，他映後QA一上台就拿著斷指打趣說：「我帶著其他演員們一起來了。」引發全場大笑。蔡凡熙台上應答穩健，其實緊張到炸，一路大爆汗，不過大方真誠的回答，成功圈粉日本影迷，獲熱烈掌聲，網路上已出現不少日本觀眾好評，還有人讚蔡凡熙神似年輕的反町隆史。