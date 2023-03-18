111學年度全國學生音樂比賽近日閉幕，新竹市各級學校勇奪團體組56項全國特優及優等，其中囊括24項特優、32項優等的殊榮，戰績斐然，市府表示，將持續培育各項音樂人才、推動藝文展演，讓新竹市藝文表現享譽全國。

教育處表示，全校只有241人的水源國小，此次比賽勇奪國樂及絲竹室內樂兩項特優，非常難得。校長陳桂里說，「小，也有動人心弦的力量」，水源國小平均每4位就有1位國樂團員，更難能可貴的是不少孩子來自弱勢家庭，在學校教師及社區人士的大力支持下，深耕傳統音樂，培養孩子的多元興趣與藝術能力，許多團員即使面對第1次參賽的壓力，仍然自信勇敢的登上全國音樂賽殿堂演奏國樂，精彩賽事譜出精彩人生。

教育處指出，建華國中表現也相當優異，共奪下打擊團全國特優及5個優等佳績，其中打擊樂團全國特優，獲得平均91.12分及最高93分的肯定。另，鋼琴五重奏、弦樂四重奏、木管五重奏都榮獲優等高分肯定。

教育處指出，有著常勝軍之稱的培英國中，今年再度替新竹市摘下女聲合唱、管樂合奏雙特優，以及弦樂合奏優等。培英國中合唱團獲得評審們極高的評價「聲音優美圓潤」、「音色乾淨明亮、音樂性極佳」、「表現十分生動、深具特色及美感」。

校長潘致惠表示，培英國中校隊與社團一直以來朝著多面向發展，感謝指導老師們的付出與強大家長後援，以及行政管理教師的協助，讓孩子們盡情展現音樂才能。

市府表示，因應近期疫情管控解禁，今年新竹市中小學將陸續在校內、外舉辦跨校聯合展演及各校自行舉辦的音樂、戲劇、舞蹈、美術等近多場次藝文成果展，所有場次皆為免費自由入場，各校精彩藝文展演活動時間、地點均可至各校官網查詢，歡迎到場欣賞竹市孩子們悠揚的樂聲。

教育處補充，111學年度全國學生音樂比賽，國小組方面新竹市獲特優成績的有清華大學附小管樂合奏團體B組、龍山國小國樂合奏團體B組、水源國小國樂合奏團體B組、水源國小絲竹室內樂合奏團體B組、光武國中管樂合奏團體B組、培英國中管樂合奏團體B組、培英國中女聲合唱、光武國中國樂合奏團體B組、三民國中國樂合奏團體B組、竹光國中行進管樂、建華國中打擊樂合奏。

在高中組方面，新竹高中男聲合唱、新竹高中管樂合奏團體A組、新竹高中弦樂合奏團體A組、新竹高中國樂合奏團體A組、建功高中管樂合奏團體B組、新竹女中管樂合奏團體B組、新竹女中女聲合唱、建功高中國樂合奏團體B組、新竹女中絲竹室內樂合奏團體B組、新竹高中弦樂四重奏團體A組。

大學組則是陽明交大混聲合唱、陽明交大男聲合唱、清華大學銅管五重奏團體A組，獲得特優殊榮。