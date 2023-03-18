中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽與謝國城盃全國青少棒錦標賽今天在台東縣延平鄉紅葉國小舉辦開幕式。（蔡旻妤攝）

中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽與謝國城盃全國青少棒錦標賽今天在台東縣延平鄉紅葉國小舉辦開幕式。（蔡旻妤攝）

中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽與謝國城盃全國青少棒錦標賽今天在台東縣延平鄉紅葉國小舉辦開幕式。（蔡旻妤攝）

台東是棒球原鄉、選手的搖籃，也是全台少數縣市發展5級棒球運動縣市。中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽與謝國城盃全國青少棒錦標賽今天在棒球原鄉台東縣延平鄉紅葉國小舉辦開幕式。

112年謝國城盃少棒賽3／18-3／26登場，青少棒4／8-4／16進行，本屆少棒報名參加15隊，青少棒為19隊，在台東棒球村第一及第二棒球場舉辦，離島金門縣也首次參賽。拿下冠軍球隊將獲得參加世界少棒聯盟亞太區錦標賽資格，若擊敗亞洲列強，將代表亞太區前往美國挑戰世界冠軍。

黃玉燕致詞時表示，歡迎所有球隊選手及教練到台東比賽。3／17才剛落幕、為期8天的111學年度國中棒球聯賽硬式組全國賽，共55隊參賽。今天台灣世界少棒聯盟(LLB)國手選拔賽緊接登場，在全國知名紅葉少棒精神的紅葉國小舉行開幕，而紅葉國小也是台東縣代表隊。

台東是「棒球原鄉」也是選手搖籃，是全國少數縣市發展5級棒球運動縣市。縣府團隊積極推動棒球運動，今年台東是謝國城盃全國賽場地，是連續第2年辦理國手選拔賽，感謝中華民國棒球協會及台灣世界少棒聯盟。

另外在縣府團隊積極努力爭取教育部體育署補助整建棒球場經費共1.12億元，並爭取中信兄弟在七月份安排3場主場賽事在台東開打，讓球員家人及關心棒球的鄉親直接在台東就地為選手加油。

台灣世界少棒聯盟理事長黃英華說明，中華電信秉持企業ESG永續發展，再度冠名贊助LLB少棒選拔賽，以「中華電信ESG挺棒，預見精采永續」為主題，加碼公益贊助台灣世界少棒聯盟「偏鄉少棒百萬培育基金」，攜手支持熱愛棒球的台灣小將，除捐贈四所偏鄉少棒球隊球具，讓球員能有全新球具及裝備。

中華電信也補助部分冠軍隊伍出國旅費，期待所有參賽的隊伍在球場上盡情展現平時訓練成果。台灣中油公司潤滑油事業部今年持續贊助「謝國城盃全國青少棒錦標賽」，提供球具給偏鄉學校，讓企業善盡社會責任，透過實質支持，讓學童在「國光牌」一路相挺下，朝向世界舞台勇敢追夢。