活動邀請台灣兒童表演藝人帶來一連串精彩的表演，小朋友們玩得不亦樂乎。(于家麒攝)

現場頒獎予84位金湖學區各校選拔出來的優秀兒童，勉勵持續努力向學。(于家麒攝)

活動現場結合文創市集及童玩節闖關遊戲，吸引破千人次參與。(于家麒攝)

現場有很多古早味親子DIY攤位，不但讓大人回味兒趣，小孩子更是玩得樂翻天。(于家麒攝)

慈濟金門共修處也共襄盛舉參加義賣，所得將全數捐做土耳其震災善款。(于家麒攝)

為慶祝兒童節並肯定學童的優異表現，金門縣金湖鎮公所於今明(18、19)兩天在金湖綜合體育館舉辦「2023年金湖鎮優秀兒童表揚暨童玩節嘉年華活動」，現場邀請台灣兒童表演藝人帶來一連串精彩的表演，並結合文創市集及童玩節闖關遊戲，吸引破千人次參與活動，所有親子們玩得不亦樂乎，提早歡度一個不一樣的兒童節。

表揚大會於今日上午10點舉行，由金湖鎮長陳文顧主持，現場頒發獎牌及禮品予84位金湖學區各校選拔出來的優秀兒童，勉勵其能持續努力向學、尊師重道、為人表率，並且在快樂的環境中學習成長、樂於助人。

鎮長陳文顧表示，每一位小朋友代表一個希望，他們是生命、喜樂和希望的泉源，是未來的主人翁，也是國家未來的棟樑，本次活動希望藉由兒童節的到來，讓小朋友可以擺脫3C產品，體驗傳統童玩，也讓陪伴的父母們記憶中的兒時童玩重現，彷彿走入時光隧道，重現童年難忘的童玩，並在親子之間創造共同的話題，不但讓大人回味兒時趣味，小孩子更是玩得樂翻天。

金湖鎮代會主席蔡乃靖表示，童年只有一次，為了讓家長們不要錯過可以陪伴孩子成長的機會，感謝金湖鎮公所用心規劃活動，特別結合「優秀兒童表揚暨童玩節嘉年華活動」，也恭喜所有獲獎的優秀兒童，期勉所有同學保此信念，堅毅、勇敢地邁向成功之路。