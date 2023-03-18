世界之愛親善文化訪問團一行近60人，3月13日至15日於第26屆歐亞經濟高峰會舉辦期間，前往土耳其伊斯坦堡舉辦多場鳴鐘儀典，共有6國總統以及各界重要領袖19人，他們以虔敬的心鳴鐘並許願，伴隨鐘聲廣傳天地之間，為土耳其、敘利亞祈福，悠揚的鐘聲撫慰災民受創的心靈。訪問團18日下午帶著滿滿的收穫返抵國門。

訪問團太極門以源自遠古道家心源融合現代武學藝術的文化展演，為土耳其及敘利亞祝禱。（世界之愛和平總會提供）

第26屆歐亞經濟高峰會13日起一連3天，在土耳其伊斯坦堡舉辦，來自44國的現任、前任總統、部長、市長以及重要組織領袖與會。太極門掌門人暨世界之愛和平總會會長洪道子也在邀請之列。

洪道子以「用愛與良心促進全球團結；以真誠願行實現和平永續」為題發表演說。呼籲：「站在人類永續發展的置高點上，我們不能任由人類種種自私貪婪的決策與作為將世人共同的命運推向危險的深淵。世界須要從根本淨化，重新回到和平的基礎上，找回人與人、國與國之間的信賴，彼此團結合作。」

2023年2月6日土耳其、利亞邊境發生強烈地震，超過5萬人死亡，傷者超過12萬人，世界之愛和平總會、太極門等10個單位組成「世界之愛親善文化訪問團」。太極門以八仙賜福、武術、金鳳凰舞等源自遠古道家的文化展演，為兩國祈福，願生者安心亡者安息，並以愛的天使揮動羽翼為世人祝禱，鼓勵世人堅持美好的信念就會看見希望。

土耳其國會議員Şamil Ayrim在文化展演後感動的表示，「我們需要這樣的和平。」他認為這些展演者的真誠從心而發，這是一種和平的表現。

醫學中心諮詢師賴怡靜參與演出愛的天使，她表示：「展演的過程中，大翅膀是一直舉著的，我體會到行善助人的腳步不能停歇。」演出傳統歌仔戲的消防隊員梁韻婷表示：「用真摯的心意、細膩的身段和眼神，將良心引動愛與和平的訊息，透過傳統文化戲曲傳遞，溫暖軟化世界領袖們的心。」

親善文化訪問團舉辦多場「世界之愛和平鐘」鳴鐘儀典，依莊嚴隆重的古禮進行。北賽普勒斯土耳其共和國總統Ersin Tatar、波士尼亞與赫塞哥維納聯邦前總統Marinko Čavara等多元政界領袖，一起參與鳴響「世界之愛和平鐘」。

總統Ersin Tatar鳴響和平鐘後表示，經歷了毀滅性的地震之後，許多人失去了生命，現正是非常關鍵的時刻，他誠心祈願大家健康、和平，悠揚的鐘聲及各界領袖的誠心祝願，撫慰了災民的心。

訪問團並進行《國際良心日宣言》、《世界祈福日宣言》等連署，獲得各界響應，土耳其媒體人Levent Ağaoğlu表示，世界上有無數的宗教，但良心是唯一的，所以我們都應該在世上提倡良心。

世界之愛和平總會表示，親善文化訪問團透過文化展演、鳴鐘祈福儀典，以推廣良心時代運動、國際良心日等，跨越國別、階級、宗教、種族的藩籬，在全球播下愛與和平的種子，期盼世界公民共同攜手，引動好心好念，實現愛、和平、良心和人權的理想，創造安樂祥和的世界。