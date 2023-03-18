虎尾建國眷村是台灣少見的農村型眷村，見證日據時代到光復後國軍空軍發展歷史，縣府於2015年登錄為聚落建築群。（雲林縣府文觀處提供）

虎尾眷村的虎尾建國一村丁棟眷舍整修才完工已吸引9個青創業者進駐，正進行修復工程的忠棟、孝棟、活動中心又獲「第十屆台灣景觀大獎」環境規畫設計類優質獎，18日在台北松山文創園區頒獎。

虎尾建國眷村是台灣少見的農村型眷村，見證日據時代到光復後國軍空軍發展歷史，縣府於2015年登錄為聚落建築群。

建國一村面積廣達16.3公頃，2016年起獲文資局及文化部再造歷史現場計畫支持，分年分期進行修復工程，其中己棟景觀工程於2019年獲建築園冶獎，丁棟修復工程2022年獲國家卓越建設金質獎。

忠棟、孝棟及活動中心修復工程目前進行中，最近獲台灣景觀大獎優質獎，設計者為吉申君建築師，18日頒獎。

文觀處長陳璧君指出，忠棟在日據時代是作為庫房或馬房之用，戰後作為空軍的單身飛行員宿舍，有「光桿（光棍）宿舍」之稱。

孝棟為日本軍方所建，戰後作為空軍眷舍，可能是俱樂部或餐廳，又稱「廚房棟」。活動中心可追溯自日軍的士官烹炊所及浴室，戰後成為空軍電台辦公室，直至1980年代才成為活動中心。

陳璧君說，忠棟修復後將作為特色旅宿、孝棟作為眷村食堂，活動中心作為建國一村營運中心，預計今年底前陸續完工，她相信建國一村深具超越台北華山創意園區的發展潛力。