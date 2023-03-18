公視時代生活劇《牛車來去》本週隨著新篇章的開啟，將有實力派演員張瓊姿、伊正的新角色登場。張瓊姿與李岳峰導演合作多年，這次飾演性格豪邁慷慨、樂於助人但唯獨好酒好賭的「貴妃姐」，以一頭捲髮與木屐拖鞋作為標配登場，造型令人耳目一新。

張瓊姿透露以前都是李岳峰找她演戲，這次反而是自己一直打電話『盧』導演，把角色求來，「謝謝導演安排了這麼精彩的角色給我，覺得貴妃相當可愛又真性情。」提及角色最大的挑戰，張瓊姿不假思索地說：「最難的就是揣摩貴妃走路的樣子，一個人的體態會反應出個性，貴妃個性大剌剌，走起路來不僅八字腳，拖著木屐走路還要拉出跟石頭地面摩擦的聲音也是需要一點功力的，當時戲外別人看到我走路，還問我是不是腰痛，殺青後過一陣子才把走路姿勢改回來。」

劇中阿春姊弟到高雄後遇到的第一個貴人就是貴妃姐，不僅幫忙帶路，還熱心提供租屋處。談到第一次合作的安心亞，張瓊姿說：「心亞很用功，事實上拍戲現場我們很少有互動，因為我知道她的戲多又重不敢打擾她，反而是到了殺青酒那天才真的變更熟，她很客氣又敬業，是很棒的演員。」

安心亞（中）劇中借腹生子的秘密意外曝光，與弟弟蔡昌憲（左）決定搬家，右為朱宥丞。（公視、禾豐製作提供）

安心亞則相當敬佩張瓊姿的演出魄力，她表示：「對瓊姿姐的印象是優雅大方、溫柔美麗，看完《苦力》後更加深這種感覺，這次她所詮釋的『貴妃姐』超級放得開，實在是太可愛了，私底下又是很照顧人的大姊姊。印象最深刻有一場她被神明附身的戲，鏡頭外的我幾乎都在笑，大家可以期待這場戲。」

伊正（左）飾演地方老大「金將」，全新角色霸氣登場。（公視、禾豐製作提供）

另一位重量級角色是由伊正飾演的地方老大「金將」，有別於一般對角頭老大的印象，金將對於勢力範圍內的管理，不採取壓榨剝削，反而竭盡所能去保護與教導他們，跟蔡昌憲飾演的阿發，因為一次市集的打架事件而不打不相識，兩人之間產生了亦父亦子、如兄弟般的革命情感。

伊正回想一開始看劇本只有幾行，以為簡單比劃兩招就行，沒想到在36度的高溫下整整打了6個鐘頭，拍到整頭爆汗、全身濕透。現場陳設的各種道具，如畚箕、竹簍都被拿來當打鬥的武器，卻不小心被竹子鋒利的纖維刺得滿手都是傷。蔡昌憲也餘悸猶存：「這場打鬥戲我們拍得超級認真，打到我褲子磨破、膝蓋也不小心掛彩！」

當天拍攝收工，伊正主動邀約載蔡昌憲一起回台北，蔡昌憲印象深刻表示：「上車時伊正哥說，『我習慣副駕不載人，你坐後面就好，沒關係！』沒想到他在戲裡是我的老大，結果我卻坐在後座被伊正哥載回台北，當下其實超級緊張，整路都有點坐立難安，很感謝伊正哥對我的照顧。」

伊正再度與李岳峰導演合作感到相當開心，他直言，已經很習慣李導的工作方式，現場默契很好，私底下跟導演也是好朋友，常常在其他戲劇遇到台語問題，都會馬上一通電話過去請教他，他也會不厭其煩地替我分析解答，是讓我台語能夠更精進、更進步的最好良師益友！