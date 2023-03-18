新冠肺炎究竟從哪裡來？一個國際病毒專家小組16日表示，病毒來源可能和武漢華南生鮮市場裡走私的「貉」（或稱為狸，raccoon dog）有關，為疫情溯源提供了新線索。不過就在他們向中國大陸研究員提議進一步研究後，這些數據已經遭到刪除。

綜合外媒報導，中國大陸研究員在新冠肺炎爆發後，從市場攤位周邊採集到一些樣本，其中部分數據在今年1月底上傳到國際公開資料庫（GISAID），由法國演化生物學家戴芭（Florence Débarre）注意到，一些呈新冠病毒陽性反應的樣本中，同時含有大量貉的基因物質。她立刻將這個發現與國際研究團隊分享。不過，就在他們聯絡上傳數據的中國研究員，提議合作進行調查後，這些資料就被刪除了。

Chinese authorities are withholding genetic evidence that could provide clues about the origins of the Covid-19 pandemic, the WHO said https://t.co/g9NOEf2fUU — The Wall Street Journal (@WSJ) March 17, 2023

報導指出，即使新冠病毒和貉的基因物質混雜出現，也無法證明貉有受到感染，或是牠們把病毒傳染給人類。因為也有可能反過來，是人類把病毒傳染給貉。

但這項最新發現確實帶來更多證據，證明野生動物可能是病毒傳播的媒介，協助專家進一步調查疫情的起源。世界衛生組織（WHO）因此痛批，中國大陸「早該在3年前就分享這些資訊」，指出可能還有更多疫情相關資訊未被公開。

今年2月底，美國聯邦調查局（FBI）指稱，新冠疫情最有可能的源頭是病毒從中國大陸實驗室外逸。而從疫情爆發以來，也有其他假設認為，病毒可能由動物帶原，透過市場交易傳染給人類。最新這項證據預計將會帶起另一波關於疫情起源的討論。