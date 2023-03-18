正值枇杷產季，台中市太平區公所為推廣在地農產品與觀光，18日上午於太平區聖和宮舉辦親子健行，吸引逾2000位民眾湧入；太平區長許貴芳說，此次健行活動除推廣在地特產枇杷外，也鼓勵大家多到戶外走走，健行沿途山明水秀，歡迎大家平時常來太平欣賞山林美景。

「枇杷親子健行活動」18日上午7時於聖和宮出發，健行民眾沿頭汴坑溪畔漫步至景色優美的台灣潭，跨越一江橋，經由內城橋回到聖和宮。（太平區公所提供／潘虹恩台中傳真）

「枇杷親子健行活動」18日上午7時於聖和宮出發，健行民眾沿頭汴坑溪畔漫步至景色優美的台灣潭，跨越一江橋，經由內城橋回到聖和宮，途中搭配導覽解說，讓民眾欣賞山林之美外，也加深對生態保育的重視。許貴芳表示，創立逾百年的聖和宮位於台灣枇杷原產地「頭汴坑山區」，香火鼎盛，是當地重要的宗教信仰中心，與太和宮、廣興宮並列太平3大古廟。

許貴芳說，除了聖和宮至大潭仔的秘徑「聖大健行路線」外，太平還有咬人狗坑步道、蝙蝠洞步道、楓仔林草嶺景觀步道及貓頭鷹步道等，除可以嘗試多條路徑體驗不同的風景外，不同時節還可以選購太平枇杷、紅鈴水蜜桃、荔枝、龍眼、竹筍、蜂蜜等農產。

台中太平區公所18日上午於太平區聖和宮舉辦親子健行，多位民代、地方人士等皆到場共襄盛舉。（太平區公所提供／潘虹恩台中傳真）

太平區公所於健行活動現場準備限量運動巾、飲用水、園遊券、摸彩券，聖和宮也特別提供平安米予完成健行民眾，讓民眾完成山林浴後能滿載而歸。另，現場也安排枇杷創意彩繪提袋、資源回收換好禮、公務宣導有獎徵答等活動，太平警分局於現場播放市長盧秀燕錄製反詐騙影片。

太平區公所指出，此活動涵蓋戶外健行運動、枇杷產業、生態保育、性別平等、環境保護、政令宣導等多元化內容，希望能寓教於樂，讓親子從中一起學習成長，為歡慶枇杷季，後續還有多場系列活動，歡迎民眾踴躍參加。