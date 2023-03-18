警方「戰術圍捕」順利將雞隻捕獲。（警方提供）

中正二警方18日上午獲報，和平西路一段有1隻寵物雞四處飛竄，嚇得不少汽、機車及行人紛紛閃避，警方獲報到場後，根據地形進行「戰術圍捕」，最後將牠逐步趕進附近的南昌公園順利捕獲，並通報北市動保處處理。

寵物雞逃家飛竄大街 北市警「戰術圍捕」趕進公園

中正二分局南昌路派出所上午10時接獲民眾報案，表示在和平西路一段、南昌路附近，有1隻龐大的寵物雞在大馬路上「趴趴走」，雞隻怕生有人靠近便會飛竄，不少人車也被嚇得連忙閃躲。

警方擔心影響交通，立刻到場處理，先緊急調整現場的路口號誌，進行相關交管，在清空現場後研判地勢，決定要以邊圍邊趕的方式，將牠逐步帶往附近的南昌公園。

警方戰術順利執行，雞隻沿路逃竄最後進入公園，在「優勢警力」追捕下，在草叢內遭撈網將牠逮獲，因不知是何人持有，警方將雞隻裝進紙箱帶回警局，最後通報動保處將牠帶回安置。

中正二警方呼籲，飼主攜帶寵物外出，應用鍊繩等確實管束，避免寵物隨意亂竄，即使未造成事故，仍已違反道交處罰條例規定，得處300元以上600元以下罰鍰。