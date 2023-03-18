風靡全球的韓國女子天團BLACKPINK今（18日）、明（19日）兩天將在高雄國家體育場舉辦世界巡迴演唱會「BORN PINK」，今日已搭乘專機抵達高雄小港機場，並直接搭專車入住飯店，而BLACKPINK下榻的飯店就是位於高雄前鎮區的5星級飯店「高雄洲際酒店」，該飯店最貴房型1晚不含稅就要價25萬。

基於保護賓客隱私，高雄洲際酒店尚無對外證實BLACKPINK入住及房型相關消息，而以高雄洲際酒店的房型來看，最昂貴的就屬總統套房，每晚要價25萬元，還不包含服務費及稅金，且像許多飯店的總套一樣，不會直接公開價格在官網上讓賓客訂購，而是得先洽詢飯店；據了解，高雄洲際酒店的總統套房一般最多可讓4位賓客入住，剛好符合BLACKPINK的成員人數，而以吸金能力超強的BLACKPINK來看，若真是住總統套房也與其身價不為過。

開幕1年多的高雄洲際酒店為IHG洲際酒店集團在台開設的首間直營據點，也是全台首間洲際酒店，被定位為創新的智慧型奢華酒店，並廣受名人喜愛，包含外國人氣團體西城男孩、新好男孩，知名歌手梁靜茹、Ella等都曾選擇在此住宿。