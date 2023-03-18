將代表民進黨投入2024總統大選的副總統賴清德，18日到台中參加磐石會長交接典禮，對於前會長鄭國烟提出「零碳未來，共創永續」理念，賴清德直問「有沒有登記專利」、「很適合當總統選舉的口號；而對於兩岸關係，他強調要以和平為目標，「若中國攻打台灣，將辜負幾十年來台商對中國經濟發展的貢獻」。

賴清德表示，他特別欽佩鄭國烟帶領磐石會與政府合作，度過2022年最艱難的逆風時間，而鄭用「零碳未來，共創永續」的理念率領磐石會邁向未來、走入國際，值得肯定。他並不斷問鄭國？這8個字「有沒有專利？」、「很適合用來當總統選舉的口號」。鄭國烟則回答「只要你願意做，專利可以完全授權」。

賴清德強調，政府持續推動改善台灣投資環境，行政院最近也不斷與美國洽簽台美21世界貿易倡議，希望簽訂雙邊貿易協定，同時也與歐盟建立更緊密的關係，並與東南亞國家簽訂投資貿易協定，希望讓立足台灣的企業不會遇到貿易障礙，讓台灣在解決淨零轉型、疫後經濟復甦及俄烏戰爭帶來的供應鏈重組時，能更成功數位轉型，也更具韌性。

賴清德接著說，台灣的民主得來不易，一定要好好珍惜，民主制度關係的不只是如何生活而已，更是企業的保障與發展，目前台灣推動全民國防，信念就是「和平靠國防、國防靠全民」，雷根總統也強調和平只有經由力量才可以得到，懦弱就是給予侵略者最大的挑釁，強化國防是在保護自己。

賴清德強調，台灣推動國防從沒想去侵略哪個國家，民主國家一定要站在一起，以和平為最大目標，2024團結一致追求和平，可以讓台灣更好；中國如果攻打台灣，當然台灣直接受到傷害，但中國也因此辜負了台商幾十年來最中國經濟發展的貢獻，也會造成世界的重大災難，這個災難中國也難以承受得起。

賴清德說，台灣人很善良，周邊國家發生任何天災地變，台灣都善良的予以幫助，世界應該看到台灣這股良善的力量。