自馬斯克（Elon Musk）收購推特並且把全公司的資料、電子郵件（Email）備份提交給獨立記者們後，推特檔案門（Twitter Files）昨天（17）發布了第19集：新冠肺炎（COVID-19）。獨立記者泰比（Matt Taibibi）整理推特高層與政府的電子郵件往來和文件檔案，讓美國公眾以及全網更進一步暸解美國聯邦政府和大型科技公司，為了審查和欺騙美國公眾以及全世界所付出的驚人代價。

綜合獨立記者泰比17日整理資料以及《福斯新聞》（Fox News）報導，聚焦在史丹佛大學（Stanford）所建立的《病毒性計畫》（Virality Project），獲得了幾乎所有大型社群媒體公司和聯邦政府的支持。這個計畫的目標是識別在社群媒體上任何發表有關新冠肺炎（COVID-19）的言論，進行言論控管，而這些言論是美國聯邦政府不希望民眾知道的。

7.Though the Virality Project reviewed content on a mass scale for Twitter, Google/YouTube, Facebook/Instagram, Medium, TikTok, and Pinterest, it knowingly targeted true material and legitimate political opinion, while often being factually wrong itself. pic.twitter.com/Xakyj2PMye — Matt Taibbi (@mtaibbi) March 17, 2023

當政府不喜歡的言論被識別出來時，社群媒體公司就會被政府要求要進行審查或限制該言論的可見度（透過演算法），也就是讓你貼了相關討論或報導，但是別人實際上在河道上看不到。

在泰比的調查中，他發現了許多例子，即「病毒性計畫」和政府人員對言論進行審查，僅管這些言論事實層面是正確的，而且不僅僅是後來被證實正確的言論，而是在進行言論管控前，所有參與行動的政府、學界、企業人員就已經知道是正確的。

15. In one email to Twitter, VP addressed what it called the “vaccine passport narrative,” saying “concerns” over such programs “have driven a larger anti-vaccination narrative about the loss of rights and freedoms.”

This was framed as a "misinformation" event. pic.twitter.com/ZdbKE1tFac — Matt Taibbi (@mtaibbi) March 17, 2023

拜登總統就職幾天後首先解決「有關疫苗的訊息」泰比援引了《病毒性計畫》寄出的一封電子郵件，打擊「疫苗護照敘事」（vaccine passport narrative），以及當時批評者的擔憂「已經引發了一個更大的反疫苗敘事，涉及個人權利和自由的損失」，都屬於計畫內所定義的「假信息」（False Information）範疇。

10.THE BEGINNING: On February 5, 2021, just after Joe Biden took office, Stanford wrote to Twitter to discuss the Virality Project. By the 17th, Twitter agreed to join and got its first weekly report on “anti-vax disinformation,” which contained numerous true stories. pic.twitter.com/QbJuQ4mROH — Matt Taibbi (@mtaibbi) March 17, 2023

「病毒性計畫常將有關疫苗副作用的真實證詞，定義為假訊息，從阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca, AZ）的血栓真實案例到《紐約時報》（New York Times）的報導，該報導介紹了疫苗接種者罹患得血液疾病血小板減少性瘤，也被定義為假信息而被和諧。

除了AZ以外，如果社群網路用戶、民眾發布了任何可能讓人們對mRNA疫苗（即輝瑞及莫德納疫苗）感到猶豫的言論，就會被系統抓到視為審查的對象，這包括有關因接種疫苗而死亡的名人，或有關mRNA疫苗相關副作用的報導連結，以及「任何提出自然免疫力可能和疫苗一樣有效」的人。此外，還包括那些認為「已接種疫苗的人仍然以相當高的機率感染病毒的人。」

3.“Reports of vaccinated individuals contracting Covid-19 anyway”; “natural immunity”; suggesting Covid-19 “leaked from a lab”; even “worrisome jokes”: pic.twitter.com/CM5THKGYRu — Matt Taibbi (@mtaibbi) March 17, 2023

當然，事到如今，即使是醫療機構現在也已經承認「自然免疫力的重要性」，「疫苗並不能預防傳染」，而且，確實存在因新冠肺炎疫苗接種而引起的副作用。

泰比認為：「這整個計畫有2個重要的結果，」

「第一，作為歐威爾式概念（Orwellian）的證明，《病毒性計畫》是一個巨大的成功。政府、學術界和企業界可以很快就在一個秘密而統一的努力背後組織起來，以控制政治信息傳播，」

喬治·歐威爾為（George Orwell）為著名小說《1984》作者，歐威爾主義（Orwellism）指現代專制政權藉由嚴厲執行政治宣傳、監視、故意提供虛假資料、否認事實，來達到洗腦作用。

「第二，它加速了數位審查的進化，將其從判斷真假轉變為一種新的、更可怕的模式，公然專注於『政治敘事』而忽略事實，」