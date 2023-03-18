有「台灣巴菲特」之稱的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶買通高雄第二監獄的吳姓主任管理員，將私信透過吳交給駱姓秘書。橋頭地院今天下午舉行羈押庭，審理後對橋頭地檢署聲押吳姓管理員與駱姓秘書裁定羈押禁見。

橋頭地檢署偵辦高雄第二監獄吳姓主任管理員涉嫌將收容人的信件私自交給監獄外的人，涉犯違背職務收受賄賂罪，以及吸金首腦周瑞慶的駱姓祕書涉犯貪汙治罪條例的違背職務行賄罪，兩人有湮滅、偽造或勾串共犯或證人之虞，檢方向法院聲請羈押獲准。

橋頭地檢署昨天指揮高雄市調處及廉政署南部調查組搜索高雄二監，檢方表示，吳姓主任管理員違背職務，將信件擅行攜出傳遞予獄外的人，且基於違背職務收受賄賂與不正利益之犯意，協助自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶將信件傳給駱姓被告。周瑞慶目前因另案被關押在高雄看守所。

吳姓管理員還收受駱姓被告所交付的安全帽、手機及現金等賄賂。檢方認為吳姓管理員涉犯貪汙治罪條例的違背職務收賄罪，駱姓被告涉犯貪汙治罪條例之違背職務行賄罪，等罪犯嫌重大，且有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押獲准。