台東縣金峰鄉因無郵局及超商，全民普發6000元將由警方登記及代為發放。（大武警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣金峰鄉因無郵局及超商，全民普發6000元將由警方登記及代為發放。（大武警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

財政部公告全民普發現金6000元的領取方式，台東縣金峰鄉因無郵局及超商，和屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉等將由警方代為發放。台東縣大武警分局金峰分駐所近日巡邏時特別加強宣導，請金峰鄉民眾自3月20日至25日攜帶相關證件到派出所登記，才能在4月6日領到現金6000元。

全民普發6000元 台東、花蓮、屏東這3鄉無郵局將由警方代發

台東縣大武警分局金峰分駐所長邱新成表示，已經做好了登記表格，並規畫槍械室做為保管現金的地方，近日利用巡邏勤務加強對金峰鄉民宣導，提醒民眾記得到派出所登記，才能領到現金。

政府普發現金偏鄉登記造冊的措施16日才通過，當地民眾聽到消息，一度還以為是詐騙，經過村長廣播才比較安心，居民認為，由警察登記發放，相當安全、安心，「這樣不會被詐騙」。

金峰鄉一共有5個村，約4000多位鄉民，金峰分駐所強調開放登記的時間從20日到25日僅短短5天的時間，呼籲鄉民要把握時間，帶著身分證和戶口名簿，親自到分駐所登記。

邱新成說，警方將透過村辦公處、巡邏車廣播宣導，也深入部落社區及文健站、關懷據點宣導，並以母語來廣播加強宣導力道，逐戶讓每位民眾都能獲知這樣便民服務措施。