有騎士在考照時，疑似太緊張，在紅綠燈號誌前左右查看路況後，紅燈一亮竟然騎了出去。

騎機車上路前，都會去考張機車駕照才能合法的在道路上行駛！有男子在網路上分享1段影片，影片中是某一處監理站的考機車駕照場地，有名騎士在紅綠燈號誌的關卡，先是被一旁考官提醒要左右查看路況，豈料，當號誌從綠燈轉為黃燈再變為紅燈時，騎士竟然催了油門「闖紅燈」；令人傻眼的狀況也讓網友狂搖頭「乖乖去坐公車，捷運拜託」、「好險沒考過，不然又多一個三寶了」。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」發文，並分享1段25秒轉貼影片，從影片中可見，在某間考機車駕照的考場，畫面中1位穿著白色上衣的騎士停在紅綠燈號誌的關卡上，停下的時候號誌燈正好顯示綠燈，一旁的考官疑似提醒騎士要左右查看車況，於是，這位騎士才趕緊往左往右看了路況後，此時，前方號誌燈從綠燈轉成黃燈，騎士也閃著右轉燈，下秒，當號誌轉成紅燈時，騎士竟然沒有先等紅燈而是直接「紅燈右轉」；超傻眼的狀況也讓原PO在貼文寫下「紅燈行綠燈停」。

影片一出，網友也狂搖頭，紛紛留言表示「好可怕」、「考官可能提醒他要左右看，沒提醒他不能闖紅燈」、「是沒看到燈號變紅燈了嗎？」、「綠燈停紅燈行這個果然是三寶」、「看來被開單了，重考單」、「乖乖去坐公車，捷運拜託」、「未來馬路上的人間凶器即將出現」、「好險沒考過，不然又多一個三寶了」。