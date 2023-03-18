台中市清水區甲南國小是所迷你的六班小校，班班是智慧教室！18日舉行創校67週年校慶運動大會，學校操場及跑道周邊暨多媒體教室兩項重大工程同日落成啟用；教育局長蔣偉民出席校慶暨啟用典禮，為小校加油打氣，各級民代及友校校長會長等，同沾喜氣，分享三喜臨門的喜悅。

清水區甲南國小18日校慶、操場及跑道周邊和多媒體教室落成啟用，各界分享三喜臨門的喜悅！(甲南國小提供)

教育局指出，甲南國小是台中市第一所閩南語沉浸式的小學，榮獲台中市課程發展亮點計畫特優的殊榮，還有Best Education –KDP2020全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎優等，開場的鼓藝隊2020年拿到全國龍獅錦標賽第1名，去年還榮獲全國躲避球比賽第3名佳績。

清水區甲南國小18日校慶、操場及跑道周邊和多媒體教室落成啟用，各界分享三喜臨門的喜悅！(甲南國小提供)

校長蔡淑芬表示：感謝體育署、台中市政府及各級民代、社會賢達及家長會的愛護甲南、疼惜甲南，看見學校的需要，持續地爭取挹注經費，才能建設校園、更新校園，讓甲南國小成為台中市的精緻小學，全校親師生一定會更努力。近年來一步一腳印，看到學校在軟硬體方面的進步。

清水區甲南國小18日校慶、操場及跑道周邊和多媒體教室落成啟用，各界分享三喜臨門的喜悅！(甲南國小提供)

蔣偉民表示，祝福甲南國小三喜臨門，操場及周邊環境整修暨多媒體教室啟用典禮，還有67周年校慶，小朋友回應越大聲，致詞的時間越短，當場贏得熱烈的掌聲；並以甲南國小家長會卓含笑之名祝福大家，含笑就是帶著微笑，含笑的花語就是「幸福快樂」，祝福所有關心甲南國小的與會嘉賓幸福快樂。

清水區甲南國小18日校慶、操場及跑道周邊和多媒體教室落成啟用，各界分享三喜臨門的喜悅！(甲南國小提供)

蔣偉民強調，甲南國小多媒體教室的啟用和操場及周邊環境的落成，在環境營造方面更加的完善、安全，設備方面也更加先進；期勉孩子的學習也能夠跟著設備的更新更進一步，學校用心、家長安心、市府放心！