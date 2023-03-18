灰面鵟鷹每年春天過境八卦山，多達3萬隻，是全國一大生態特色，「鷹揚八卦」已成為彰化生態觀光的品牌，今年邁入第30年，18日主場活動在文德國小登場，來自各地的遊客，看的上百隻鷹群飛過天際，驚呼連連，預計下周會是過境最高鋒，遷徙將持續到清明前後。

灰面鵟鷹過境八卦山脈是每年令人期待、興奮的生態大事。（彰化縣野鳥學會提供／吳敏菁彰化傳真）

灰面鵟鷹過境八卦山脈是每年令人期待、興奮的生態大事。（彰化縣野鳥學會提供／吳敏菁彰化傳真）

灰面鵟鷹過境八卦山脈是每年令人期待、興奮的生態大事，今年縣府特別與世界做連結，文德國小的小朋友首次用英語介紹菲律賓薩蘭加尼猛禽之丘的猛禽保育、美國白頭海鵰、模里西斯的模里西斯隼、阿拉伯半島的獵隼，讓彰化跟世界對話。

「2023鷹揚八卦賞鷹活動」18日上午在芬園鄉文德國小揭幕，吸引來自各地賞鳥人士，欣賞八卦山的天空，「鷹姿煥發」。（吳敏菁攝）

「2023鷹揚八卦賞鷹活動」18日上午在芬園鄉文德國小揭幕，吸引來自各地賞鳥人士，欣賞八卦山的天空，「鷹姿煥發」。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美表示，連假二天，活動特別準備1200棵桂花供索取，還有文創攤位、手作教室、小灰故事屋、說故事劇場等，台塑關係企業也受度加入協辦，汽機車可停放於台化觀光園區內，再轉乘接駁車到會場。

灰面鵟鷹過境八卦山脈是每年令人期待、興奮的生態大事。（彰化縣野鳥學會提供／吳敏菁彰化傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，灰面鵟鷹30年保育有成，目前約3萬隻，已將灰面鵟鷹賞鷹列為國際級觀光旅遊活動，整個八卦山脈都是生態旅遊場域，打造八卦山脈國際級生態旅遊，最近還會到港澳宣傳，後續會有更多穆斯林、東南亞國家旅客，除了灰面鵟鷹，更有油桐花、螢火蟲、金針花海等系列生態特色。

「2023鷹揚八卦賞鷹活動」18日上午在芬園鄉文德國小揭幕，吸引來自各地賞鳥人士，欣賞八卦山的天空，「鷹姿煥發」。（吳敏菁攝）

彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖表示，八卦山過境的灰面鵟鷹數量逐年增加，成千的南路鷹乘著氣流盤旋在八卦山脈上空的景象煞是壯觀，清晨的起鷹、傍晚的落鷹，鷹群急速起落形成的「鷹柱」更是難得一見，八卦山蘊藏的生物非常豐富，還有穿山甲、赤腹松鼠、紫斑蝶等，值得來八卦山安排深度旅遊。