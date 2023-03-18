【全程字幕】國民黨停止選策會！鍾沛君大讚「清廉勝出」 酸民進黨：抱歉沒有見縫插針機會了 @ChinaTimes ​

國民黨日前因「中央選戰策略會報」名單納入爭議人物，引發不少黨內人士與支持者不滿，秘書長黃健庭今(18日)宣布，即日起黨中央的選策會終止運作，回歸到原來的提名機制。對此，藍營不少戰將都立即給予肯定。北市議員鍾沛君也強調，最終清廉勝出，黨內能說真話，也能從善如流。她謝謝黨主席朱立倫即刻拆彈，稱本黨願謙卑會改進，短空長多。她也喊話民進黨：抱歉了，這一局沒有各位見縫插針的操作機會了。

鍾沛君今(18日)在臉書發文表示：數天來的轉折，最終清廉勝出，黨內能說真話，也能從善如流，謝謝朱立倫主席，即刻拆彈，國民黨雖然一度有負民眾期待，但本黨願謙卑，會改進，短空長多。回歸原本機制，排除爭議人物，期待未來提名，能保持公平公正，而本黨如今最大利基，就是諸位優秀的縣市首長，「懇請主席，務必採納這些最新民意。」

鍾沛君強調，國民黨不能自外於年輕世代，別再迷信過去數十年的成功經驗，而是要勇敢投資未來的可能性。只有本黨先擁抱青年，才有那麼一點可能，年輕人願意接納本黨。

鍾沛君也直言：至於民進黨的好朋友們，抱歉了，這一局，沒有各位見縫插針的操作機會了。

網友也讚聲「此回總統大選國民黨要贏，才能遏止吹散戰雲」、「支持國民黨順應民意，團結一心2024下架民進黨」、「青壯輩出來才有希望」。