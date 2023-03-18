大陸觀察者網報導，中國大陸外交部網站17日稱，巴西總統魯拉將於26日至31日對中國進行國是訪問。此訪將是魯拉今年1月再次擔任巴西總統後首次訪陸。據悉，此次魯拉所率領的訪中代表團將包括多達240名商業人士，涵蓋各領域的代表，眾多巴西國會議員、州長和部長也將隨行。

據巴方官員介紹，此次能夠隨行訪中的企業家名額可謂供不應求，仍有許多人在爭取。而由於中國是巴西長期的最大交易夥伴，巴西政府也希望透過此訪來重點尋求投資以及實現巴中雙邊貿易關係的多元化，預計兩國將在各領域簽署20項協議，且有可能數量會更多。

除了討論技術合作、能源轉型、消除饑餓和應對全球變暖等議題，魯拉此訪還希望針對俄烏衝突，在勸和促談上邀請中國與之合作，他此前就已表態，巴西有意成為俄烏雙方的調停者。

另外，魯拉還將在後半段訪中行程中前往上海參觀金磚國家新開發銀行總部，他此前提名巴西前總統羅塞夫擔任該銀行新任行長已獲通過，羅塞夫也將於近期正式接任這一職務。

根據巴西媒體報導，此次魯拉將會率領一個包含多達240名商界人士的超大規模代表團訪問中國，其中農業領域的企業代表就多達90人，同時還有基礎設施、銀行、食品、服裝和鞋類、電信以及數位創新等多個領域的代表。

此外，隨行人員也包括24名眾議員和6名參議員，以及州長和部長。巴西眾議院議長亞瑟·里拉（Arthur Lira）已被邀請與魯拉隨行訪陸，但尚未最終確認。此次訪中，將是魯拉繼2004年和2009年之後，第三次對中國大陸進行國是訪問。

巴西環球電視台稱，中國自2009年以來一直是巴西的最大交易夥伴。據中國海關統計數據，2022年中巴雙邊貿易額為1714.9億美元，其中中方出口額619.7億美元。路透引述巴西外交部亞太事務祕書薩博亞（Eduardo Saboia）說法稱，巴西將在此次訪華行程中重點尋求投資以及實現巴中雙邊貿易關係的多元化。