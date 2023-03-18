夏如芝劇中形同被謝祖武冷暴力對待，卻依舊努力維持兩人關係。（公視台語台提供）

《婚姻結業式》第2季新加入新陣容，邱凱偉（Darren）與茵芙，探討婚姻中女強男弱隨之而來的冷暴力問題，Darren除了建議要多溝通之外，分享維持婚姻之道就是「Happy Wife Happy Life」。

他劇中因畫家事業不順遂，經常對老婆冷暴力，他坦言以自己的個性是不可能被冷暴力對待，但身邊也有個性比較弱勢的男性朋友，他認為與其說其是怕老婆，不如說是尊重老婆。但若真的有處於較弱勢的情況時，建議充實自己，並且多溝通、讓對方知道自己在想什麼。加入本季演出，Darren事前做了不少功課，最欣賞第1季馬力歐的角色，「因為他勇敢追愛的個性很印象深刻。」

而茵芙在劇中事業一帆風順，卻遭老公Darren冷暴力。她分享則生活中的確遇過會冷暴力的對象，儘管沒有遭受到肢體言語暴力，但需要溝通時卻遭到白眼與沉默以對，甚至被無視了一兩個月，直到跟好姐妹哭訴被開導，才明白要看清楚事情真相，在盡了一切努力且問心無愧後，就該放下執念，放過自己。

此外現代女性要顧全工作與家庭實屬兩難，曾遇過女強男弱交往經驗的茵芙坦言，兩人關係的平衡真的很重要，不是比較誰強誰弱的「競爭」，真正的感情應該是共識的「合作」，讓對方知道他的存在是有意義和價值的。

夏如芝在劇中飾演有著「黏皮糖」個性的「小雪」，苦等老公「駱誠」(謝祖武 飾) 出國深造三年，回國後兩人還分房睡，形同遭受到冷暴力對待。她支持離開這種不健康的關係，以自己的安全和幸福優先，「若是婚姻裡兩人無法達到好好溝通的話，也不需要隱忍下去。」