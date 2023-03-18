民進黨前台北市黨部主委、曾投入立委選戰的吳怡農今（18）日宣布，不會登記參選，不會投入明年立委選戰，也不會爭取不分區立委的提名，會在「壯闊台灣聯盟」全力推動《後盾計畫》。

吳怡農臉書全文如下：

民進黨將在下禮拜展開立委的初選登記。很多朋友都關心我的下一步。

我想先跟大家報告：我不會投入這場選舉，我會在「壯闊台灣聯盟」全力推動《後盾計畫》。這是落實韌性社會的重要工程。在台灣面對危機的關鍵時刻，這也是我能為台灣安全所做的、最直接也最有實質幫助的事。我們要把所有力氣放在這份工作上。

《後盾計畫》在 2020年以營隊的形式起步。我們提供緊急應變訓練，以培養民眾的安全意識：無論面臨天災或人禍，讓每個社區都有互助的能力，群策群力建立團結、韌性的台灣。過去一年，我們已經訓練超過五千人；隨著計劃的成長，現在每個月有將近一千名新夥伴——透過公開課程、組織專班等途徑——陸續加入後盾的行列。

但是光有訓練與意識是不夠的；在需要的時候，夥伴們必須有能力集體行動，與警消及其他組織同心協力。所以我們接下來，要將訓練對象從「分散的、互相不認識的個人」，提升為「社區的團隊」。具體的工作包括：

第一、在大小社區成立後盾小組：除了接受各種災害應變訓練，與在地團體以及公部門合作，一起做準備、為社區貢獻一己之力。

第二、在全國各地廣設據點：從雙北、高雄、台中開始，到花蓮、偏鄉與離島，建立由下而上、「去中心化」的社區應變能力。

這個任務的挑戰巨大、工作浩繁，它對台灣的安全將會有重要的影響。這項工作需要我以及我的工作同仁們，全心全力的付出與投入。

台灣面對安全上的重重挑戰。政府的工作從災防體系能量的提升、到兵役內容的具體改革等，都刻不容緩。民間的準備工作更必須同步進行。我們在土耳其大地震、俄羅斯侵略烏克蘭中清楚看到：社會的團結與堅強的意志，是國家安全的基石，也是嚇阻戰爭、保護自己的唯一方式。

我下週不會登記參選，接下來也不會爭取不分區立委的提名。我會繼續在壯闊台灣聯盟，跟大家心連心、手牽手，用我們的方式，共同為台灣的安全和尊嚴持續努力。

我邀請大家帶著你身邊的朋友一起加入壯闊台灣接下來的計畫——透過具體行動，展現決心，成為台灣人民與土地的後盾。