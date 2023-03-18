台北大學長期深耕三峽，3年前與社區打造特色活動「三峽綠茶季」，邀請產官學、在地社群一同參與，至今已發展成在地產業活化創生的平台，北大今年綠茶季也邀請，三峽國寶茶師黃文雄率領眾弟子表演全台少見的手壓龍井茶技藝，民眾在萬坪綠地一邊品茗一邊野餐，度過悠閒愜意的周末午後。

台北大學長期深耕三峽，3年前與社區打造特色活動「三峽綠茶季」，今年活動在本周末登場，民眾在萬坪綠地ㄧ邊品茗一邊野餐，度過悠閒愜意的周末午後。（台北大學提供）

台北大學海山學研究中心結合新北市農業局、北大高中、北大特區、三峽區公所等單位，以及在地茶農和商家等民間組織，本周18、19日舉行「2023三峽綠茶季」，以「繽紛GREEN PARTY」為主題，結合野餐派對、舞台表演、市集展售、教育推廣，匯集78個攤位，提供創意茶食、茶飲及特色商品，還有11家在地茶行，讓民眾感受三峽茶魅力。

另外，海山學研究中心也特調青柑綠奶，讓參與民眾品嚐碧螺春綠茶粉的清香風味，中心耗時一年走訪三峽老街、橫溪、白雞及溪南等四大茶區，所完成的「三峽茶鄉觀光護照」也於當日發送給民眾。

特別的是，北大也邀請到國寶茶師黃文雄率領弟子戴文祥、周玉成、范添貴、黃耀寬、蕭勝泉、江進仕、周子耀、周玉書、翁銘志、陳宣和等人，表演揉茶技巧，限定的手壓龍井茶製作完成後也開放民眾預購，現場還有三鶯樹兒童友善家長社群設計的「大茶包走水路」闖關遊戲，以及碧螺春乳酪杯製作驗，讓親子從做中學習三峽在地文史。

海山學研究中心表示，台北大學是全國第一座以「大學城」理念規畫的學校，與社區關係緊密，希望藉由產學合作，發掘傳統產業更多可能，後續將透過「海山地區在地實踐」系列課程，加深師生和在地產業的連結，持續進入茶區訪問製茶職人，製作紀錄片及播客等，開發多條茶鄉觀光路線，展現茶產業各種風貌，讓更多人看見三峽之美。