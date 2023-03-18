一名女外送員去年6月間與機車發生車禍，遭對方陳姓友人恫罵：「這些箱子（外送員）的都騎很快，乾脆被人撞死，如果我在路上看到這種箱子的，我也想撞死」、「被撞死好而已」等語怒告，陳否認恐嚇，辯稱只是氣憤宣洩不滿情緒，提醒她這樣騎很危險。一審法官認定無恐嚇犯意，判無罪，檢方上訴，二審判駁回，全案確定。

陳男到案否認恐嚇，並辯稱，女外送員騎機車與他騎機車友人發生車禍，不趕快將友人扶起來，還在滑手機，他一時氣憤抒發情緒，在他責罵女送貨員後，她才下車。陳強調，是提醒她不要這麼騎，會很危險，不是要她被撞死，也不是要撞死她。

一審法官認為，陳男認為外送員送餐搶快，不慎與他友人發生車禍，發洩不滿情緒，要認定有恐嚇犯行仍證據不足，判無罪。

檢察官上訴認為，女送貨員獨自一人在場，陳恫稱言語足以令人恐懼，一般人均不免感覺生命、身體安全遭到威脅而心生恐懼，具有恐嚇犯意。

二審法官勘驗行車紀錄器影像調查，陳男走到事故現場，以食指著女外送員恫罵：「妳這背箱子的（指外送員）、摩托車騎那麼快，打死好而已」、「騎摩托車，都亂騎，妳這款的被撞死好而已」、「我如果看到妳這款的在騎摩托車，看到都差點要把她撞死」等語，其間夾雜汙言穢語及提及「死亡」等。

法官審酌陳男不滿外送員騎行方式及車速，出言不遜固有不當，但認定有恐嚇犯行仍證據不足，原判決認事用法與經驗法則、推論並無違誤，判決駁回。