桃園市龍潭區龍源國小今舉行科學大市集親子闖關暨親子校園春饗野餐活動，學生認真闖關學習科學新知。（校方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市龍潭區龍源國小今舉行科學大市集親子闖關暨親子校園春饗野餐活動。（校方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市龍潭區龍源國小攜手多所大專校院和企業，今舉辦科學大市集親子闖關暨親子校園春饗野餐活動。（校方提供／蔡明亘桃園傳真）

校方表示，今日活動寓教於樂，孩子玩得相當開心，家長也覺得非常有意義。（校方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市龍潭區龍源國小今舉行有別於傳統的親職教育日親師座談活動，校方與10所大專校院與企業團體攜手推出「科學大市集親子闖關暨親子校園春饗野餐活動」，校內逾百名學生和家長熱情參與，校方期盼透過趣味關卡讓孩子探索科學知識，在學生心中種下科普教育的種子。

校方表示，科學大市集親子闖關暨親子校園春饗野餐活動是爭取國家科學及技術委員會指導，由成功大學材料科學及工程學系、台灣師範大學科學教育研究所主辦的科學市集活動，目的為啟迪非山、非市的偏鄉學校學童的科學視野。

今科學市集中，該校國小部與附設幼兒園共134名學童參與，現場設有12個科學闖關遊戲攤位，每個關卡都涵蓋不同科學主題，包括摩擦力的世界、自製雷射竹槍、海洋萬花筒、認識液晶、材料也有記憶能力、飛機結構修補、防災科普小尖兵、空中運補小精靈、磁力疊羅漢、哥倫布蛋與能源轉型下的原子議題等，將刻板思維中的科學冷知識轉化為趣味十足的科學體驗，啟發學生探索教育及運用科技素養解決問題能力。

校長陳梅蓉表示，今日活動寓教於樂，孩子玩得相當開心，家長也覺得非常有意義，科學素養絕非市區大校孩子獨享的專利，感謝國家科學及技術委員會支持，將科學市集活動辦在非山非市的龍源國小，使偏鄉小校的孩子們與家長，同樣能探索科學的魅力，讓科學教育在小校盛開美麗花朵。

國立成功大學材料科學及工程學系教授、活動召集人李旺龍表示，活動響應IYBSSD基礎科學促進永續發展國際年，由台師大教授邱美虹主持的國科會計畫提供部分活動經費，並邀集台東大學、澎科大、屏科大、嘉義大學、虎尾科大、黎明技術學院、台北市立大學、中華科大、大葉大學與博揚儀器共同協辦，孩子們對於課本外的科學教育，也更願意接觸學習，桃園身為科技城市之一，也期許此活動未來能發展成科學節。