澎湖縣消防局接獲民眾報案後，立即派遣第二大隊、湖西分隊、馬公分隊及白沙分隊等單位，消防車與救護車輛共5車10人前往搶救。（澎湖縣消防局提供）

就在澎湖觀光旺季來臨前不到半個月時間，許多旅遊業者紛紛磨拳擦掌準備大賺一票之際，位在湖西鄉沙港村東漁港碼頭的一座海上平台，在18日中午傳出火警，在風勢助長之下火勢迅速延燒，不到40分鐘時間就將該平台燒個精光，澎湖縣政府消防局出動5車10人前往搶救，平台上雖無人員受困，但強大火勢也將平台化為灰燼，令業者發財夢碎。

澎湖縣消防局表示，接獲民眾報案後，立即派遣第二大隊、湖西分隊、馬公分隊及白沙分隊等單位，消防車與救護車輛共5車10人前往搶救，由副大隊長蔡順孝現場指揮。

勤務人員趕赴救災回報，北側沙港方向有明顯濃煙竄起，一抵達現場看見海上平台火勢，已由平台上員工自行以滅火器及海水灌救方式，進行初期滅火處理，消防人員立即拉起水線進行降溫處置，惟仍有悶燒冒煙情形。

澎湖部分箱網養殖業者發展出以觀光為主，養殖為輔的新興產業，稱為「海上平台」，海上平台可以讓遊客體驗箱網養殖作業、聽取牡蠣養殖解說、海鱺餵食等，是結合海釣、戲魚、餐飲、水上活動、海洋景觀之綜合休閒活動，這幾年海上平台的牡蠣燒烤吃到飽盛行，有許多業者投注巨資整備，每年搭船到平台旅遊體驗的遊客多達數十萬人次。

這起火警所幸現場人員即時滅火，另消防人員到場後迅速部署水線進行搶救，現場並無人員傷亡，有關財物損失及起火原因，刻由消防局火災調查人員進行後續調查。