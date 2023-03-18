新北市土城區希望之河左岸櫻花再次盛開，遊客盛裝打扮，搶拍網美照。（土城區公所提供）

新北市土城區希望之河左岸櫻花再次盛開，土城區公所今舉行櫻花季記者會，現場安排藝文表演、櫻花彩繪、吊掛祈福卡及發送限量小禮品等活動，近60多株櫻花同時盛開，現場還有櫻花、杜鵑、炮仗花、桂花、九重葛等植物，盼藉由櫻花海，帶動地方觀光。

土城區公所指出，地方里長2012年起帶領志工規畫綠美化，種植櫻花、杜鵑、炮仗花、桂花、九重葛等開花植物，打造新北賞櫻秘境「希望之河」，每年3至4月有近60多株櫻花盛開，形成夢幻粉色花海，增添都市美景，由於希望之河鄰近捷運海山站，每年花開之時都吸引不少遊客搶拍。

土城區長周晉平表示，本次櫻花季活動邀請當地團體舞台表演，現場還有專業彩繪師替民眾彩繪櫻花圖案，活動也邀請民眾寫下祈福卡，吊掛在櫻花廊道，盼傳遞希望和喜悅，民眾除了可以在白天賞櫻，夜晚的LED投光燈也呈現出美麗夜櫻場景，適合情侶晚間來感受浪漫氛圍。

土城區公所表示，為提倡低碳旅遊理念，鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，從海山捷運站3號出口，步行200公尺即可到達希望之河，另外，今年炮仗花花期延後，由希望之河步道穿過櫻花海後，後方的炮仗花也正盛開，橙紅色花朵如爆竹般奪目，罕見櫻花、炮仗花爭豔場景，絕對是不能錯過的美景。