新竹縣持續發展特色公園計畫，除了22座特色公園陸續完工，還有AI智慧園區特色公園、光明商圈特色公園及湖口王爺壟運動公園等陸續啟用，今年湖口公5公園改造工程案將在6月上網招標。公5公園規畫經過工作坊及地方說明會，廣蒐民意，將改造成為新竹縣首座軍事主題特色公園，打造裝甲車造型遊具，有望在明年興建完成。

公5公園位於湖口王爺壟重畫區，工程經費由縣府與公所共同挹注2500萬元，產業發展處指出，去年舉辦工作坊及地方說明會廣蒐民意，目前已完成基本設計規畫審查，預計4月進入細部設計審查，6月上網招標，如順利發包，可望今年7月動土，明年3月完工。

湖口公5公園以湖口軍事基地特色融合遊憩場域，將預計打造全長約18公尺的裝甲車攀爬遊具及模擬500障礙體能遊具，挑戰性及趣味性更加倍，還有鳥巢鞦韆、沙坑區及約147.5公尺的Pushbike滑步車道，並加入樂齡體健設施。

另外，湖口鄉公所也規畫東興村兒童遊樂場，基地坐落於東興村集會所旁，鄰近湖口鄉維東重畫區及北湖車站，今年2月東興村兒童遊樂場工作坊順利落幕，透過工作坊老師們帶領小朋友參與活動過程中，蒐集小朋友創意發想，近期顧問公司將提送工作坊成果報告至公所審查，今年將召開地方說明會。

縣長楊文科說，22座特色公園計畫是他上任以來重大施政目標，希望提供親子放鬆遊憩的新選擇，可以看到更多孩子歡喜玩樂的模樣，期盼與鄉鎮市公所通力合作，將特色公園計畫逐步擴大，讓鄉親更幸福有感。