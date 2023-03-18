許多人身上都有獨特的氣味，不過一名女大生抱怨，最近認識的女同學常飄散出「遊覽車味」，每次只要和對方講話，她就會覺得反胃，甚至有數次差點直接吐出來。貼文曝光後，引發熱烈討論，有一票內行網友指出，有可能是女同學的住處不通風，或是衣服沒晾乾，才會出現「潮濕的味道」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，最近在社團認識一名女同學，雖然對方個性頗佳，但身上總飄散出一股「遊覽車味」，讓她覺得難以呼吸，縱使想聊天，每次一近就會覺得反胃，有好幾次差點直接吐出來，原PO無奈地說：「我也很想跟新同學交流，克服遊覽車的人們是否可以給我一點建議，好想跟她一起出去玩」。

貼文一出，隨即引來不少網友留言，「遊覽車真的很臭」、「應該是新車的皮革味，很多小轎車也都有差不多的味道，超臭」、「是不是他們車上的味道？我男友的車有放一個香水，只要坐久了，身上就有一個座椅皮味+香水的總和味」、「哈哈我覺得地下室味跟遊覽車味很好聞欸」。

除此之外，有不少人認為，很有可能是女同學的居住環境較潮濕，只要衣服沒有曬乾，就容易出現可怕的味道，「是不是她家裡比較潮濕，或是地下室什麼的？長期住那裡會有『深入骨髓的臭味』」、「我猜是洗衣機問題，或是衣服沒晾乾」、「洗好放太久才拿去曬乾，就會有一個味道」、「妳有看過《寄生上流》嗎？會不會是同學的家境不太好，多點體諒吧」