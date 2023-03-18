有的人做事總是喜歡拖拖拉拉，往往都要等到最後一刻，才開始慢吞吞的動手，不過也有些人受不了拖延，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女座、牡羊座、獅子座做事非常有效率，只要交付給他的任務，總能在最短時間內完成，他們最喜歡速戰速決，與拖延扯不上邊。

▍處女座

時間觀念強的處女座，決定了什麼事，或被交代了任務，就會立即去做，絕不拖拉，尤其是外人看得到的部分，不會讓他們有話說。處女座知道，只有自律才能克制住懶惰，為自己爭取更多時間，不得不說，執行力真的超強。

▍牡羊座

拖泥帶水不是牡羊座的做事風格，他們最討厭辦事拖延的人，當然，也無法接受自己是那樣的人，牡羊座不管做什麼事都表現出乾脆利落的特點，只要下定了決心就會立即行動，完全就是「今日事、今日畢」的代言人。

▍獅子座

爽快利落把事情早點完成一直是獅子座的辦事特點，他們往往說到做到，不廢話，既然已明確了什麼時間該做完，不管多辛勞都要達成。什麼拖拉、拖延，這些字眼在獅子座的字典中，根本不存在。