活動成功宣導「觀光旅遊安全宣導週」旅遊安全要注意、上山下海放心GO理念，在野餐活動中強化遊客之旅遊安全意識。（澎管處提供）

交通部觀光局澎管處攜手林投公園「及林春咖啡館」，於18日下午3時至5時止辦理「主題式野餐趣活動」，現場超過200人穿著藍天白雲主題色，熱情參與這場陽光與沙灘的約會，在澎湖春天嬌柔的太陽映照下，享受溫馨舒服的主題野餐活動。

本次林投公園「主題式野餐趣活動」由澎管處副處長洪志光主持，邀請出席嘉賓有湖西鄉鄉長陳振中、澎湖縣議會議員吳政杰、湖西鄉代表洪誌銘、湖西鄉林投村村長莊誌陽及林投村社區發展協會歐萬強理事長。

現場有200位遊客共同以歡樂的泡泡飛舞儀式，伴隨歡呼聲正式啟動「林投公園主題式野餐活動」，活動中也邀請澎湖當地的「跳起來樂團」為大家帶來動人吉他演唱。

活動成功宣導交通部觀光局112年度「觀光旅遊安全宣導週」旅遊安全要注意、上山下海放心GO理念，在野餐活動中安排有獎徵答遊客互動，現場朋友非常踴躍回答，用生動活潑方式強化遊客之旅遊安全意識。