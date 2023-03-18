2023年全國中等學校運動會跆拳道對打項目，17日完成最後一天賽事，新竹縣湖口高中選手黃田鑫在高女組73公斤級以上表現亮眼，為新竹縣留下銅牌，也是新竹縣在本屆全中運獲得的首面獎牌。其餘高男組80公斤級、87公斤級與87公斤以上級，金牌全由桃園市平鎮高中囊括，成為最大贏家。

賽後，對於拿下銅牌，黃田鑫靦腆地說「有點意料之外」。教練張添煜表示，目前就讀高中1年級的黃田鑫，在國中3年級才從品勢轉對打，而且這次賽事遇上的對手，實力都非常堅強，更是只在伯仲之間，「田鑫可能有點緊張，所以在銅牌戰止步，不然滿看好她會打進金牌戰」。

黃田鑫也是去年全中運國女組68公斤級的金牌得主，本屆比賽她首先對陣去年全中運的銅牌得主、桃園市平鎮高中林依沛，在力拚3回合後獲勝，並連勝2場後挺進4強，對上臺中市沙鹿高工邱喬恩，最終以些微差距落敗，拿下銅牌。

17日各組比賽結果如下：

高女組73公斤級以上，金牌為臺中市沙鹿高工邱喬恩、銀牌嘉義縣竹崎高中蔡昀蓁、新竹縣湖口高中黃田鑫與臺中市中港高中林君穎為銅牌。

高男組80公斤級金牌為桃園市平鎮高中巫少輔、銀牌為臺南市新營高中蘇詡皓、花蓮縣體育中學黃有全與新北市清水高中陳振興為銅牌。

高男組87公斤級金牌為桃園市平鎮高中王廷中、銀牌為花蓮縣花蓮高工潘畇凱、銅牌則是彰化縣和美實校黃士銘與桃園市北科附工曾呈佑。

高男組87公斤級以上金牌為桃園市平鎮高中高翎與、銀牌彰化縣員林農工汪暐晟、臺中市中港高中林楷庭與桃園市楊梅高中廣承俊拿下銅牌。