防疫相關禁令逐步鬆綁之下，餐飲市場復甦，許多餐飲業者為補足在過去3年流失的人力，紛紛祭出福利大舉徵才以迎接強勁內需。開展餐飲集團旗下「TGI FRIDAYS」、「Texas Roadhouse」及「LillA」今年1月開始全面調薪，包含餐廳內外場員工與管理階層，調薪幅度最高達15%，正職調升最高超過4萬，升遷儲備幹部薪資更是上看4萬3000元，集團預計招募300名正、兼職員工，不限資歷與年紀都可應徵。

王品集團前兩季開缺500名，以鍋物、鐵板燒品牌的儲備幹部為主，鍋物品牌預計招募儲備店長、主廚及內外場儲備幹部，起薪4萬元起，培訓12個月、若通過考核，有機會挑戰1年加薪1萬，月薪資突破6萬；鐵板燒品牌開出儲備主廚及鐵板燒師傅等，經1年培訓、若考核通過，月薪上看6.5萬元。

頂級鐵板燒品牌「犇 鐵板燒」也搶才，犇董事長楊欣表示，今年整體加薪調幅為 6至10%，門市正職人員3.6萬元起，主管職薪資平均5萬元，料理部鐵板主廚6萬元起。除了法定福利及基本福利外，犇餐飲集團另發放每月業績獎金、獎金、伙食津貼等，並依據員工個人年度績效及公司獲利狀況發放年終獎金。此外，本年度新增內部員工推薦人才獎勵計劃，在職員工成功推薦1名新人錄取，就可獲得1萬元的推薦獎金。

去年獲餐飲業巨擘瓦城泰統集團投資的美式早午餐廳「樂子the Diner」則規劃2大徵才計畫「樂子新星閃耀」及「樂子竹夢北漂」招募新血，祭出月薪上看5.1萬、員工宿舍、快速升遷、彈性排班、轉職鼓勵獎金3000元等多項福利，並透過完整培訓制度育成餐飲人才。預計招募共36位正、兼職工作員工，以滿足因應營運版圖擴增所增加的人力需求。