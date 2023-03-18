全國最大儲能場將設在高雄市人口最多的鳳山區，引發在地居民恐慌，日前高市府已發文要求經濟部先行撤案退回，待釐清民眾相關疑慮後再受理申請審查。而主導開發的三地能源18日前往鳳山區鎮北里舉辦說明會，高市議員李雅靜出席說明會並提出唯一訴求「儲能廠，退出鳳山！」

李雅靜表示，三地集團儲能廠18日上午在鎮北里辦理說明會，相信所有民眾都非常不滿意，大家要聽的不是理論，而是希望聽到三地集團承諾將儲能廠退出鳳山。

李雅靜指出，她不否認在缺電的台灣，電力儲能是未來趨勢，不過，儲能廠屬於新興產業，在技術尚未完全成熟之際，不應冒然將超高容量的儲能設備裝置在人口稠密的地區，尤其鳳山區人口數高居全市第一，設置超高容量的儲能廠絕對不可行。

李雅靜強調，雖然高市府已行文經濟部要求撤案，但該紙公文不具強制力，經濟部收文至今也沒有任何回應，所有進度都還在原地踏步，她呼籲市府不是只發一紙公文就沒事了，應聽取多數民意，積極構思替代方案，邀請三地集團進行協商，爭取做到民眾、市府、業者三贏的局面，而鳳山鄉親唯一的訴求就是「儲能廠，退出鳳山！」