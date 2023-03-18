噁心歸噁心，但美國人最近對於眼藥水與人工淚液害人失明的後續報導看得目不轉睛。在印度生產的Ezicare眼藥水，今年2月起陸續在美國導致多人感染一種罕見的綠膿桿菌，據美國疾管當局統計至本月14日，全美已16州通報共68例，造成1人死亡、4人開刀摘除眼球、8人喪失視力。目前至少1名受害者提告。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，在此波病例爆發之前，美國境內從未出現這種帶有抗藥性的綠膿桿菌。4名已接受眼球摘除手術的受害者之一是68歲的佛州阿嬤克萊拉（Clara Oliva），她要把EziCare人工淚液的製造廠告上法院。律師表示，克萊拉的視力嚴重受損，已成盲人，律師正持續調查其他曾使用這款人工淚液的類似受害者情況，「這些業者必須負起責任，他們的產品害得克萊拉與其他消費者承受慘痛的後果」。該款人工淚液已自市面回收。

CDC warning: drug-resistant bacteria in eyedrops causes death https://t.co/FMJGzoRgmg pic.twitter.com/0BUyVmdH5K — New York Post (@nypost) March 17, 2023

CDC週二（14日）說，該款人工淚液「不含防腐劑，但防腐劑有抑制細菌汙染的作用，很可能有許多人並不知道自己已感染」。克萊拉的律師向美國國家廣播公司（NBC）表示，克萊拉感染綠膿桿菌之前，經常使用EziCare的人工淚液。

訴狀言明，克萊拉去年5月開始使用EziCare人工淚液。過了幾個月，她的右眼「發紅、腫脹、異常水樣」，後來她的眼睛發生細菌感染，角膜潰瘍、視力惡化。克萊拉右眼嚴重感染，疲於接受各式治療仍未能避免全身感染風險擴大，恐危及性命，她只好接受眼球摘除手術，藉此有效控制這場嚴重抗藥病菌的感染。去年9月1日她開刀摘除右眼、植入義眼。

然而克萊拉的慘事不只如此。她的左眼視力退化到0.1，法律層面而言已是盲人。

Eyedrops kill 1, force others to have eyes removed due to drug-resistant bacteria: CDC alert https://t.co/axZpViN29m pic.twitter.com/tsB5GIAFPo — New York Post (@nypost) March 17, 2023

今年1月美國CDC即已警告大眾別再使用EziCare出品的人工淚液，還有Delsam製藥公司生產的人工淚液與眼藥膏，因為CDC在患者已開封的產品裡檢出上述恐有致命之虞的綠膿桿菌。

到了2月，美國食品藥物管理局（FDA）示警之後，製造EziCare人工淚液與Dalsam製藥人工淚液的印度藥廠Global Pharma Healthcare，終於公告自主回收上述產品。EziCare人工淚液的發言人聲稱，相關測試並未確切顯示美國這波綠膿桿菌感染與該產品有關，但公司已盡力聯繫消費者不要繼續使用該品，並立即連繫CDC與FDA表達願意配合的態度。於此同時，美國CDC並未接露感染綠膿桿菌身亡患者的任何資料。