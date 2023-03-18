韓國「最強啦啦隊女神」李多慧17日宣布加盟台灣職棒樂天桃猿天啦啦隊，亮眼外貌跟正韓舞蹈實力，被球迷譽為「最強外援」，日前有男網友發起票選活動，李多慧還打敗同團隊員林襄等人奪冠，似乎證實「林襄讓位」的說法，對此，網紅「小商人」發文提出糾正：「沒有擇一，都是成年人，我們全都要」，直接突破盲腸。

17日深夜小商人在臉書提及新聞說樂天啦啦隊招洋將李多慧入團，很多人說「林襄要讓位了」，但他認為大家都犯了個錯，「在這邊要糾正一下各位，沒有擇一的說法」，並說道：「都是成年人，我們全都要。台灣韓國沒衝突，謝謝指教。」隨後小商人還幽默開起玩笑：「建議直接將她歸化入籍，以後國際賽的時候直接海放其他國家。」

文章一出，眾多網友立刻點頭如搗蒜，「不知道在吵什麼，當然是全都要」、「商人哥，可以全都要沒毛病」、「這才是成熟的男子漢講的話」、「樂天不讓了，髮香區爆棚啦～」、「我猿真的是啦啦隊的天花板」、「我比較愛韓國的」、「沒有嫌妹子太多的問題，只有身體好不好的問題！」、「實力太強在韓國被一群人80(霸凌)搞走，來台灣一定感受到溫暖。」

也有許多人歪樓點名剛宣布引退的女優三上悠亞來台跳啦啦隊，「小孩子才做選擇，把三上悠亞也抓來，剛好三人行」、「一襄、二慧、三上悠亞，才是無敵組合。大男人有個三妻四妾的很正常不是嗎？！」、「現在有球隊啦啦隊敢簽三上悠亞，票房立馬翻倍」、「她身價超高的，根本不可能來跳這個，但如果真的來，應該場場都可以選大巨蛋當主場」。

李多慧2019年加入韓職起亞虎啦啦隊，迅速獲得南韓網友喜愛，引爆李多慧風潮，許多直拍影片甚至紅到海外，因此被後援會質疑「搶走球員的風采」被離職，不過她仍投入經營23萬粉絲的Youtube頻道，如今經台韓經紀公司協商將在4月14日登台演出，令網友們驚呼：「林襄要讓位了嗎？」對此林襄高EQ歡迎新隊員的到來，留言寫下：「天花板」，還打上兩個冒愛心的符號，讓球迷力挺留言：「就算仙女下凡也是支持妳」、「加油林襄！」