台中太平10多歲女童「小希」日前疑因與好友口角，加上父母工作忙碌疏於親子溝通，放學後遲遲未返家，直到晚上8點多其母才發現，著急哭紅了眼，跑進台中市政府警察局太平分局新平派出所報案，員警載著媽媽到小希常去地點，經1小時找尋，終於育賢路旁發現小希身影。

太平警分局新平派出所警員曾鴻文日前晚間8點多執行巡邏勤務，忽有1名女子哭紅著眼，激動跑進派出所，希望警方協助找尋她的女兒；曾鴻文先安撫其情緒並瞭解狀況，原來是小希放學後遲遲未返家。

期間小希母親電詢女兒閨密得知，女兒最近疑因與班上好友發生口角，加上課業壓力，心情似乎有些低落，她才恍然大悟，女兒近期似乎有向她透露一些這方面訊息，但是因為工作太累，沒有適時傾聽及開導，深怕女兒會發生意外或想不開，著急的情緒又湧上心頭。

曾姓員警表示，他也有年紀相符的子女，因此能感同身受。曾員除協助調閱影像外，並載著小希母親前往學校附近及女童常去的地方搜尋，經過近1小時的搜尋，終於在育賢路旁發現小希身影，最後兩人緊緊相擁，展現深深的母女之情。

小希母親表示，爾後一定會多傾聽、多注意女兒的生活及動態，不會再有類似情形發生，感謝人民保母的熱心協助。

太平警分局分局長蔡慶星表示，求學生涯期間也是尋找自我價值的關鍵時期，家人的陪伴及引導是幫助孩子在生活中學習如何學習的重要因素，希望家長們能多注意孩子的成長及動態，一同守護他們的安全。