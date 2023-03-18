末代皇帝溥儀曾珍藏的名表及親筆題詞的紙扇、筆記本及所讀的一本皮質封面《論語》可望5月來台展出，這一系列愛新覺羅．溥儀的遺珍，18日在富藝斯亞洲新總部開幕式上亮相，而後將於紐約、新加坡等地巡迴展出，讓觀者追溯其傳奇一生。

在二次世界大戰結束後，溥儀在逃亡時被蘇聯紅軍俘虜，曾先後送入赤塔和伯力兩個收容所，他在蘇聯其間，被安排作為隨身翻譯的格奧爾基．佩爾米亞科夫，與溥儀建立起深厚的友誼，1950年溥儀與其他戰犯被引渡回國時，據溥儀侄子毓嵒的回憶錄所述，在他被遣返前夕，將一枚曾佩戴的百達翡麗腕表贈予該名翻譯。

此次展出的另一件溥儀遺珍，他親自題字賦詩「小院夜未央，明月透南窗，相伴燈前坐，清意正悠長」的一把紅色紙扇，則是溥儀以歷史見證人身份出席遠東國際軍事法庭時，在東京期間贈予這同一名俄語翻譯的紀念品。

珍藏中的一本筆記，則是溥儀在蘇聯被囚5年間寫下的日常雜記，擇錄其閱讀的書籍和雜誌概要，並自己配上插圖。珍藏也包括一本皮質封面的《論語》及15幅由末代皇后婉容的弟弟郭布羅·潤麒親手繪製的水墨畫。該批遺珍展將於5月6至7日於台北展出。