台灣新竹以南入冬以來累積雨量為近60年最少，中南部水情告急，玉山國家公園管理處10日公布16座山屋水情，逾半山屋都沒水，排雲山莊原用水短缺，如今已撐不下去，玉管處提出新的節水措施，建議爬玉山遊客自行揹飲用水上山，統一使用室外廁所，關閉山莊室內廁所，山莊內用水限量供應，盼能挺過水荒。

玉管處副處長邦卡兒‧海放南說，玉山主要水源來自雨水和山泉水，去年冬季迄今幾乎沒有下雨，遑論下雪，玉山元月的平均氣溫為攝氏3度，比歷年平均高了3.5度，沒雨、沒雪讓山泉水乾涸，近期排雲山莊人員到處找水並搜集水源取水，不過多處山泉水乾涸，取水日漸困難，為了挺過水荒，決定實施節水措施。

排雲山莊室內廁所關閉，用水限量供應，建請山友自行揹飲用水上山。（玉管處提供／楊靜茹南投傳真）

玉管處指出，排雲山莊室內廁所關閉，用水限量供應，由於沒有足夠的水清洗餐具，建議入住山友自備環保餐具，不得已才提供指餐盤，並建請山友自行揹飲用水上山，每人限取400毫升熱開水，室內廁所關閉，一律使用戶外廁所，提供限量水供洗手，若水情持續告急，陸續會推出其他節水措施。

「預估梅雨季來臨，才可能紓解玉山旱象。」邦卡兒‧海放南表示，除排雲山莊外，玉山北峰及玉山後四峰等地區也缺水，請山友做好登山用水計畫，確認各宿營點緊急取水處，並酌量使用，避免無水可用窘境，預估最快得等到4月中下旬才是梅雨季，有機會降雨，希望梅雨季來臨前這1個月時間，山友一起「揹水一戰」，挺過旱季。