73歲陸姓老婦涉嫌2022年8月加入詐騙集團群組，並依照詐團指示擔任車手，向民眾收取贓款，她除向詐騙集團更新台灣行騙手法，還要求詐騙集團多給案件，讓其抽佣請更多律師，桃園地檢署痛批不知悔改，請法院從重量刑。

陸姓婦人加入詐騙集團後，指導詐團成員要符合時事，佯稱自己是醫師，因為烏克蘭在打仗，想要退休，藉此謀取民眾信任。去年先是以此手法，還出示受傷照片，向蔡姓民眾騙取10萬元，並分到1萬元，其餘9萬購買加密貨幣轉到詐騙集團電子錢包。

詐團今年1月16日又傳訊息給蔡，謊稱因班機天氣不佳，被迫停在大陸，需要80萬元才能贖回，蔡準備20萬後，懷疑遭詐騙而報警，面交時警方將逮捕老婦。

老婦被逮後，坦承聽從詐團指示行事，也承認自己擔任車手，提領款項高達千萬，領取20筆報酬共約30萬元。她還指導詐團，要在個資附上姓名、年籍、身高、學歷、專長、職業，還要用上帥照，顏值高「會迷死很多妹妹」。

檢方認為，陸加入詐團後，不時提供我國資訊，提供詐團翻新詐術。此外因他案被台北地檢署起訴後，還多次以聘請律師為由，要求詐騙集團上游多發案件，讓其可以有更多佣金聘請律師，為其打官司，想逃過牢獄之災。檢方痛批，她行為不僅視民眾畢生財產於無物，且犯後不知悔改，多次推諉不知，請法院從重量刑，以示懲戒。